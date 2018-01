Biglietti introvabili per ' Father and Son' con Claudio Bisio? 4 in palio su Senigallia

: Mio zio mi ha detto che il posto dove faranno il concerto i #Maneskin è vicino a dove lavora mia zia e che una sua… - Gaiaa8 : Mio zio mi ha detto che il posto dove faranno il concerto i #Maneskin è vicino a dove lavora mia zia e che una sua… - bea_spinelli_ : RT @Cioepanini: I BIGLIETTI GOLD per #PlanetHeart ??ormai sono praticamente introvabili... MA NON PER LE LETTRICI DI CIOÈ!!! ?? Hai già parte… -

Leggi la notizia su senigallianotizie

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) ... che hanno la possibilità di essere in sala da veri privilegiati ! Per questo evento , così come accadrà per altri spettacoli in cartellone durante la stagione teatrale 2017/18,Notizie ...