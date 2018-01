Bellona | Mango voleva uccidere la figlia e urlava | «Fatemi parlare con Mussolini»

«No alla violenza sulle donne» - l'ultimo post della moglie di Mango prima dell'uccisione a Bellona : «No alla violenza sulle donne». È stato questo uno degli ultimi messaggi affidati a Facebook da Anna Carusone, moglie di Davide Mango, il 47enne che ieri a Bellona ha ucciso la...

Bellona. Anna Carusone non ha mai denunciato Davide Mango : Lunedì pomeriggio mentre a Bellona si consumava il dramma a casa di Davide Mango, la stampa campana sosteneva che l'uomo era stato denunciato tre volte dalla moglie. Questa circostanza è stata smentita dagli inquirenti. La Procura di Santa Maria Capua…

CASERTA : UCCIDE LA MOGLIE - SPARA DAL BALCONE E SI SUICIDA/ Bellona - parla l'amico di Davide Mango : Davide Mango UCCIDE la MOGLIE, SPARA dal BALCONE e si SUICIDA: far west nel CASERTAno, a Bellona. parla l'amico, "ha SPARAto in strada e nel bar, come impazzito": ultime notizie e novità

Bellona sotto choc. Davide Mango deteneva due fucili da caccia e tre pistole : Difficilmente gli abitanti di Bellona scorderanno le immagini di un lunedì pomeriggio da incubo. Un uomo che spara all'impazzata, ferisce persone innocenti, uccide la moglie, si barrica in casa e alla fine si toglie la vita.

Bellona. Davide Mango si è tolto la vita dopo avere ucciso la moglie : Davide Mango alla fine si è ucciso. La guardia giurata lunedì pomeriggio ha ammazzato la moglie, s'è barricato in casa e ha esploso decine di colpi dal balcone con un fucile e una pistola, ferendo 5 persone. Grande panico tra la…

Bellona. Davide Mango era già stato denunciato tre volte : Davide Mango era stato denunciato tre volte in precedenza dalla moglie per violenze. Anna Carusone aveva pubblicato una foto sui social media contro la violenza sulle donne. Mango è ritratto con i simboli di Forza Nuova. "Pur esprimendo tutta la nostra…

Bellona. Davide Mango ha ferito Crescenzo Iannarelli - Jolanda Festa - Giovanna Giudicianna e Miriam Sferragatta : Pomeriggio drammatico tra Bellona e Vitulazio. Davide Mango, guardia giurata di 47 anni, ha ucciso la moglie. Poi si è barricato in casa e ha esploso almeno 15 colpi dal balcone con un fucile e una pistola.

Bellona. Davide Mango uccide la moglie Anna e ferisce il luogotenente Crescenzo Iannarelli : Ennesimo episodio choc in Campania. A Bellona (provincia di Caserta) Davide Mango ha sparato alla moglie Anna con una pistola e tentato di colpire anche alla figlia di 14 anni all'interno della loro abitazione in via Aldo Moro. L'omicida è una guardia…