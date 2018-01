Basket | Serie A | Alessandro Gentile sulla squalifica | Che finto moralismo

Basket - Serie A-2 : Forlì - dove la passione non tramonta mai : Suona la sirena di fine match, l'estasi inonda l'Unieuro Arena: il tabellone dice che Forlì ha battuto Trieste per 78-76, terza sconfitta dei giuliani in 17 partite. Quasi incredibile, per i romagnoli ...

Basket - Serie A 2018 – Sutton e Gutierrez chiedono scusa dopo la rissa con Alessandro Gentile : La Serie A di Basket è al centro dei riflettori per la rissa di domenica tra Jorge Gutierrez, Dominique Sutton e Alessandro Gentile durante Bologna-Trento. I due giocatori del club dolomitico oggi si sono scusati pubblicamente. Jorge Gutierrez, squalificato per due turni, ha dichiarato: “Voglio chiedere scusa per la reazione che ho avuto. Quando vesto questa maglia rappresento Trento, me stesso, la mia famiglia, la mia nazione. Il modo in ...

Basket Serie A - Kuzminskas gela Cremona con una magia allo scadere : Milano, 22 gennaio 2018 – L'inestimabile qualità e utilità di un campione di livello assoluto come Mindaugas Kuzminskas viene fuori proprio in una serata come questa in cui l' EA7 Milano , con la ...

Basket Serie A - Una magia di Kuzminskas salva Milano allo scadere : ROMA - Un lampo di classe pura firmato Mindaugas Kuzminskas regala all'EA7 Milano una preziosissima vittoria nell'ultimo posticipo della sedicesima giornata e il conseguente raggiungimento della vetta ...

Basket - Serie A 2018 : l’Olimpia soffre - batte Cremona e raggiunge Brescia e Avellino : Con il match del Forum di Assago tra EA7 Armani Milano e Vanoli Cremona si è chiuso 16esimo turno del campionato di Serie A di Basket 2017-2018. Può sorridere la formazione di Simone Pianigiani, che vincendo è tornata al primo posto in classifica al pari della Germani Basket Brescia e della Sidigas Avellino. L’inizio di partita è tutto firmato dal neoarrivato Kuzminskas: con 7 punti in un lasso di tempi brevissimo, firma il primo parziale ...

Basket Serie A - tre giornate di squalifica ad Alessandro Gentile : ROMA - L'acceso diverbio scoppiato ieri nel terzo quarto della gara tra Virtus Segafredo Bologna e Dolomiti Energia Trento è costato decisamente molto caro soprattutto ad Alessandro Gentile: il ...

Basket Serie A - tre giornate di squalifica ad Alessandro Gentile : ROMA - L'acceso diverbio scoppiato ieri nel terzo quarto della gara tra Virtus Segafredo Bologna e Dolomiti Energia Trento è costato decisamente molto caro soprattutto ad Alessandro Gentile: il ...

Basket - Serie A2 : Trieste fuori casa non vince più. Sorokas rialza Tortona : Se pensate che l'A-2 sia un campionato scontato, sbagliate di grosso. A Est nella seconda di ritorno cadono le prime due della classe: Trieste a Forlì, la Fortitudo (senza Mancinelli) a Jesi. Ne ...

Basket - Serie A 2018 : i migliori italiani della 16a giornata. I “soliti” Aradori e Della Valle. Parrillo e Tambone protagonisti - bene Crosariol e Magro : La Serie A di Basket ha completato la sua prima parte di stagione ed è iniziato il girone di ritorno. Andiamo a vedere quali sono stati i migliori giocatori italiani Della 16a giornata. Salvatore Parrillo: il protagonista un po’ a sorpresa. E’ l’uomo chiave Della rimonta di Cantù nell’ultimo quarto contro Sassari. Otto punti in dieci minuti (saranno 11 alla fine), che portano la sfida al supplementare. Un successo ...

Basket Serie A - Pistoia reagisce e manda al tappeto l'Orlandina : ROMA - La The Flexx Pistoia rialza la testa dopo cinque sconfitte e smuove la classifica battendo 91-79 la Betaland Capo d'Orlando. A trascinare i toscani al successo i toscani è stato un superlativo ...

Basket Serie A - Tambone sbanca Venezia - Moore regola Pesaro : ROMA - Seconda vittoria di fila per la Germani Brescia, che dopo un primo tempo equilibrato (37-40) prende il largo nel secondo e chiude la partita con Pesaro senza soffrire (88-70). Decisivo il ...

Basket - 16a giornata Serie A 2018 : Brescia si riprende la vetta - Avellino raggiunta. Stop per Venezia - vince la Virtus Bologna : La Leonessa Brescia si è riportata in vetta alla classifica dopo la 16a giornata di Serie A. La squadra lombarda ha approfittato della sconfitta di Avellino nell’anticipo, vincendo il suo match odierno contro la VL Pesaro per 88-70. Una vittoria ottenuta grazie ad un gran secondo tempo, in cui i Bresciani sono tornati a mostrare la versione che aveva sorpreso tutti in avvio di stagione. Il parziale dei secondi venti minuti è stato un netto ...

Basket femminile - 15a giornata Serie A 2018 : nessuna sorpresa - il Famila Schio procede spedito in testa alla classifica : La 15a giornata della Serie A di Basket femminile non ha portato particolari sorprese nei cinque match in programma. Il Famila Schio prosegue spedito il proprio cammino in vetta alla graduatoria. La formazione veneta ha avuto vita facile sul parquet della Meccanica Nova Vigarano, battuta per 64-87. Poco hanno potuto le padrone di casa contro lo strapotere delle scledensi, che hanno condotto sin dall’avvio spaccando definitivamente ...

Basket Serie A - Slaughter monumentale : la Virtus batte Trento : ROMA - La Virtus Segafredo Bologna ci ha preso gusto e vincendo 82-75 contro la Dolomiti Energia Trento ha conquistato il quinto successo nelle ultime sei gare vendicando la beffarda rimonta incassata ...