Bari - dodicenne muore per un femore rotto : il racconto dei genitori : Ennesimo caso di malasanità o solo una sfortunata concatenazione di eventi, che hanno portato alla tragedia? Gli inquirenti sono a lavoro per determinare quale delle due circostanze ha portato alla ...

Un verme in una lattina di Coca Cola : dodicenne di Bari ricoverata : Una ragazzina di 12 anni è ricoverata in osservazione all'ospedale 'Bonomo" di Andria dopo avere bevuto una Coca Cola da una lattina ed essersi accorta di avere in bocca un verme. "La bambina sta bene - sottolinea il responsabile del presidio ospedaliero, Stefano Porziotta - e viene tenuta in osservazione solo per precauzione". "Stando ad un primo esame macroscopico del verme - aggiunge - non vi sono elementi che destino preoccupazioni ma ...