Baby gang | attore di Gomorra punta il dito contro le istituzioni | ' il problema non è una

Torino - paura sul bus colpito da proiettile ad aria compressa : forse il gesto di una Baby gang : Preso di mira un pullman della linea 29 in via Val della Torre diretto al carcere. Distrutto un finestrino ma nessun ferito

Emergenza Babygang a Napoli - perché serve un'alleanza tra i giusti : Le bande di ragazzi violenti non sono un fenomeno nuovo. Già nel 2001 Diego De Silva raccontò in 'Certi bambini', per Einaudi, la storia nera di Arturo, assassino a undici anni. Registrare che le baby ...

Baby gang - le risposte ai fan di Salvatore Esposito - attore Gomorra. "Il problema non è la tv" : L'attore che interpreta Genny Savastano: "Se la famiglia è presente i giovani riconoscono il male"

Gli zii di Gaetano - aggredito dalla Babygang : 'Denunciare chi fa del male' : C'era anche una rappresentanza della giunta comunale di Melito, con il sindaco Antonio Amente, alla fiaccolata contro la violenza, organizzata ieri sera dalle parrocchie di Chiaiano, il quartiere ...

Agnano - Babygang all'assalto della stazione Cumana. L'Eav : i genitori paghino i danni : Una baby gang di 7 ragazzini ha preso a sassate i vetri della sala d'attesa ed il vetro blindato della biglietteria nella stazione di Agnano della Cumana. A darne notizia è Umberto de Gregorio, ...

Catania - un poliziotto blocca l'aggressione di una Baby gang : Sempre alta l'attenzione degli uomini della Questura rispetto al triste fenomeno delle baby-gang: nella serata dello scorso 20 gennaio, infatti, intorno alle 2, un agente libero dal servizio, mentre ...

Napoli - Babygang ancora in azione : rotto il naso a un quindicenne : Rissa tra ragazzini, ieri sera, prima di mezzanotte, in piazza Carlo III, a Napoli: ad un 15enne è stato rotto il naso. Secondo quanto il minorenne ha riferito alla Polizia di Stato, si trovava in ...

Baby gang scatenate nel napoletano : denunciate molestie ai danni di ragazzine : Nonostante la recente fiaccolata della scorsa settimana, alla quale hanno preso parte oltre 3000 giovani per dire "NO" alla violenza gratuita messa in atto dalle Baby gang in città, non sembrerebbero al momento diminuite le aggressioni e le molestie attuate dai giovani malavitosi di Napoli e in provincia. molestie sessuali nelle principali vie di Ponticelli L'ennesimo spiacevole episodio di violenza si sarebbe verificato appena qualche giorno fa ...

Rapinata da una Baby gang di nomadi : (Adnkronos). La baby gang potrebbe essere già responsabile di altre aggressioni (Adnkronos) Rapinate da una baby gang composta da sette ragazze di origini nomade. E' quanto successo, sabato intorno ...

Tatuati con il nome della Baby gang : presi dopo aver pestato giovane a Napoli Video : Neanche la massiccia presenza di agenti di polizia e carabinieri li ha scoraggiati. Due giovani hanno picchiato selvaggiamente un diciannovenne all’uscita della metropolitana di Napoli [Video]. Il modus operandi è sempre lo stesso con i ragazzini che scelgono la vittima, l’avvicinano con una banale scusa ed iniziano a pestarlo senza alcuna ragione. L’episodio si è verificato davanti alla stazione #Colli Aminei. Gli autori della vile aggressione ...

Milano - bimba aggredita da Babygang rom. Paura nel parco in mano alle bande straniere : Era già stata - due anni fa, quando ancora frequentava la quinta elementare - piccola e indifesa vittima di svariati atti di bullismo all'interno dell'istituto da parte di giovanissimi studenti ...

Milano - Baby gang aggredisce e picchia passeggero sul bus - lui reagisce e accoltella 17enne : Inizialmente sembrava si fosse solo difeso dopo essere stato aggredito a Milano su un autobus da un gruppo di adolescenti. In un secondo tempo, dopo che i carabinieri hanno preso visione del filmato...