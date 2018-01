Australian Open 2018 | strada spianata per Roger Federer? Forma straripante e avversari

Australian Open - Programma giovedì : Cilic-Edmund e le semifinali femminili : Per il bulgaro in ballo c'è la terza finale Slam in carriera dopo quella vinta agli US Open 2014 e quella persa a Wimbledon 2017, oltre che a un best ranking da numero tre del mondo. Edmund, mai ...

Australian Open 2018 : Cilic sfida la sorpresa Edmund - big match Halep-Kerber per centrare la finale : Ci si avvia alla stretta finale nel primo Major dell’anno ed è tempo di semifinali a Melbourne (Australia) con in palio due posti per l’atto conclusivo del tabellone maschile e femminile. In programma tre incontri nel main draw dei singolari e tutti con esito non scontato. Tra gli uomini il croato Marin Cilic ed il britannico Kyle Edmund daranno vita al match di chiusura sulla Rod Laver Arena e l’incertezza regna sovrana. Senza ...

Australian Open 2018 - Roger Federer-Hyeon Chung : quando si gioca la semifinale? Data - programma - orario d'inizio - tv e streaming : La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani (a Melbourne sono avanti dieci ore ...

Australian Open 2018/ Diretta Cilic Edmund - Halep Kerber streaming video e tv - orario (tennis) : Diretta Australian Open 2018: info streaming video e tv, ecco le semifinali del torneo di tennis. Mertens Wozniacki e Halep Kerber, poi Cilic Edmund: chi andrà in finale a Melbourne?(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 17:00:00 GMT)

Australian Open 2018/ Diretta : Federer all'ennesima semifinale. Tra Halep e Kerber grande equilibrio : Diretta AUSTRALIAN OPEN 2018: info streaming video e tv, Roger Federer domina Berdych ed è in semifinale per la 43esima volta in uno Slam. Sfiderà Hyeon Chung, esordiente a questo livello.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 16:27:00 GMT)

Australian Open 2018 - Roger Federer-Hyeon Chung : quando si gioca la semifinale? Data - programma - orario d’inizio - tv e streaming : Roger Federer si è qualificato alle semifinali degli Australian Open e tornerà in campo venerdì 26 gennaio per affrontare Hyeon Chung in una sfida inedita. Il Maestro e il talento sudcoreano, mai spintosi così lontano in uno Slam, non si sono mai affrontati in carriera: una prima volta assoluta che mette in palio la Finale del primo Slam dell’anno. L’elvetico parte con tutti i favori del pronostico e vuole conquistare il sesto titolo ...

Australian Open 2018 : semifinali femminili. Halep-Kerber - che sfida! Wozniacki contro la sorpresa Mertens : Sono rimaste in quattro agli Australian Open 2018. La corsa si è assottigliata e le semifinali ci diranno chi si contenderà il titolo di regina di Melbourne nella finale in programma sabato. Quattro giocatrici più o meno attese e due partite dal pronostico non certo scontato. Era sicuramente attesa la numero uno del mondo Simona Halep. Sulla sua testa ha aleggiato l’ombra del dubbio sin dal primo turno, quando la sua caviglia destra si è ...

Australian Open 2018 : Halep-Kerber - che sfida! Wozniacki contro la sorpresa Mertens : Sono rimaste in quattro agli Australian Open 2018. La corsa si è assottigliata e le semifinali ci diranno chi si contenderà il titolo di regina di Melbourne nella finale in programma sabato, nella mattinata italiana. Quattro giocatrici più o meno attese e due partite dal pronostico non certo scontato. Era sicuramente attesa la numero uno del mondo Simona Halep. Sulla sua testa ha aleggiato l’ombra del dubbio sin dal primo turno, quando la ...

Australian Open 2018 - Roger Federer : “Mi sono preoccupato per Nadal. Chung mi ricorda Djokovic. Oggi il litigio con l’arbitro…” : Roger Federer si è qualificato brillantemente alle semifinali degli Australian Open 2018 battendo Tomas Berdych. Il Maestro ha domato l’ostico ceco recuperando da una difficile situazione nel primo set e si è regalato così la sfida contro il giovane Chung, esponente della Next Gen alla prima semifinale in uno Slam. Lo svizzero ha parlato a lungo al termine dell’incontro. Prima ha analizzato la sfida odierna: “Il primo set è ...

VIDEO Roger Federer batte Tomas Berdych e vola in semifinale agli Australian Open! Gli highlights della partita : Roger Federer ha sconfitto Tomas Berdych per 3-0 e si è qualificato alle semifinali degli Australian Open 2018. Il Maestro è il grande favorito per la conquista del primo Slam della stagione dopo il ritiro di Rafael Nadal. Di seguito il VIDEO con gli highlights della partita vinta oggi contro il ceco. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci ...

Australian Open - Federer si arrabbia con l'arbitro. Poi elogia Chung : Chung mi ricorda novak - Il coreano arriva alle semifinali dopo aver eliminato, tra gli altri, anche Sascha Zverev, numero 4 del mondo e Novak Djokovic, numero 14 del ranking: "Battere Novak su ...

Tennis - Australian Open : Halep e Kerber in semifinale : Vittoria senza problemi anche per la tedesca Kerber, ex numero uno del mondo, che praticamente non ha lasciato spazio alla rivale. per la Kerber è la seconda semifinale a Melbourne, dove vinse nel ...

Intramontabile Federer : è in semifinale agli Australian Open : La rumena, numero 1 del mondo, nonostante una caviglia non al top, ha battuto Karolina Pliskova, numero 6 Wta e sesta testa di serie, una delle tre giocatrici, con Wozniacki e Svitolina, che potevano ...

Order of play e programmazione tv del Day 11 degli Australian Open 2018 : ... dallo schiaffo di Edmund al dominio a rete di Cilic 02:30 Come posso guardare gli Australian Open su Eurosport? Su Eurosport 1 e attraverso il servizio di Live-Streaming di "Eurosport player" - ...