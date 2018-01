Apre ristorante al Fuentes Ventidue posti di lavoro

Home Restaurant - come si Apre un ristorante in casa? : Anche in italia è arrivato l’Home Restaurant, ovvero il ristorante a casa: in parole povere il padrone di casa avvia un’attività di gastronomia domestica, somministrando alimenti e bevande ad amici e turisti di passaggio. Il fenomeno dell’Home Restaurant nato negli Stati Uniti nei primi anni 2000 si è diffuso in altri paesi e da poco è arrivato anche da noi. Per avviare un’attività di questo tipo sapersela cavare ai ...

A Milano Apre il ristorante Felice a Testaccio : un cacio e pepe così non l’abbiamo mai provato : Roma non è solo una città, è uno stato della mente. Al netto di tutte le amabili contraddizioni Roma conquista tutti indistintamente, e al di là dei migliaia di motivi per amarla, ci sono tre cose assolutamente imperdibili. Le tre C: il colosseo, il cupolone e la cacio e pepe di Felice al Testaccio. Potremmo anche aggiungerci la carbonara, ma sono i tonnarelli ad aver scritto davvero la storia di questo ristorante, ormai entrato nel mito del ...

Frescobaldi Apre il nuovo Ristorante a Firenze : Storia, stile, eleganza e convivialità. Sono solo alcuni degli aspetti propri dei Frescobaldi, giunti alla trentesima generazione. E tutto ciò si ritrova anche nel nuovo Ristorante Frescobaldi Firenze, inaugurato in p.zza della Signoria. Ristorante e wine bar, aperto dalla prima colazione al dopo cena. La cucina è curata dallo chef Roberto Reatini, “richiamato” in patria dal Ristorante della maison a Londra. La formula del nuovo locale di ...

Sushi : Apre il ristorante per cani : Andate pazzi per tiger roll, sake maki e affini? Perfetto, presto potrete condividere questa vostra passione anche con il vostro cane. A patto che abitiate nei pressi di Auckland, in Nuova Zelanda, dove l’associazione The Big Dog Walk With Lots Of Dogs (questo è il nome ufficiale) si prepara ad aprire il prossimo 3 dicembre una nuova attività pop-up: il Poochi Sushi, ovvero un ristorante specializzato in Sushi dedicato unicamente ai ...

A Toronto Apre un ristorante in cui tutti gli chef sono sieropositivi : "Così combattiamo gli stereotipi" : tutti gli chef sono sieropositivi. A Toronto, in Canada, ha aperto il primo ristorante pop-up al mondo gestito da uno staff positivo all'HIV. L'obiettivo è quello di abbattere uno stereotipo e dimostrare che è possibile mangiare del cibo cucinato da chi è sieropositivo, perché - come cerca da anni di spiegare la comunità scientifica - il virus dell'HIV si trasmette solo e soltanto con l'ingresso di sangue ...

Obicà Apre il 24esimo ristorante - stavolta a Castel Romano outlet : Roma, 13 nov. (askanews) Obicà, il primo mozzarella bar al mondo, apre un nuovo ristorante a Castel Romano Designer outlet: 200 posti a sedere e un dehors, il mozzarella bar di Castel Romano propone ...