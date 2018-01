Apple | multa da 1 miliardo di euro a Qualcomm | “Pagava la Mela per non usare altri

Maximulta Ue a Qualcomm : 'Pagò Apple per eliminare rivali' - : Il principale produttore di chip per smartphone e tablet è accusato di abuso di posizione dominante per aver stretto un accordo con l'azienda di Cupertino affinché non si servisse dei concorrenti. La ...

La Commissione europea punisce Qualcomm con una maxi-multa da 1 miliardo : "Ha versato miliardi a Apple per tagliare fuori la concorrenza" : Stangata da 997 milioni di euro per Qualcomm, accusata dall'Unione europea di aver abusato della sua posizione dominante pagando miliardi di dollari alla Apple affinché non si servisse da altri produttori di chip. "Qualcomm ha illegalmente tenuto fuori i suoi rivali dal mercato per oltre cinque anni", ha spiegato la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager, sottolineando come il comportamento "abbia negato ai consumatori e ad altre ...