Ansaldo STS vince commessa in Danimarca : Nuova commessa dalla Danimarca per Ansaldo STS . Metro Service, società partecipata attraverso la International Metro Service da ATM (51%) e da Ansaldo STS (49%), ha vinto la gara per la gestione e ...

Ansaldo STS si aggiudica lavori tratta AV Verona-bivio Vicenza e per RFI : Ansaldo STS annuncia che parteciperà alla realizzazione per il primo lotto funzionale della tratta ad alta velocità ferroviaria Verona-bivio Vicenza , a seguito della delibera recentemente adottata ...

Ansaldo STS supera quasi indenne il profit warning : Il profit warning non zavorra più di tanto Ansaldo STS . I titoli della società stanno infatti limitando le perdite ad un -0,92%, pur se con volumi di scambio superiori alla media giornaliera mensile, ...

Ansaldo STS taglia le previsioni sul 2017 : Ansaldo STS ridimensiona i target su alcune poste di bilancio relative all'esercizio in corso. L'aggiornamento della guidance 2017, spiega la società in una nota, tiene conto "di alcuni sviluppi ...

Ansaldo STS - collaudato treno completamente autonomo per Rio Tinto : (Teleborsa) - Ansaldo STS ha collaudato il primo trasporto di merci pesanti completamente autonomo in Australia per conto di Rio Tinto. Lo comunica in una nota la big della tecnologia driverless per ...