Annunciato l’ultimo tour di Elton John | 300 concerti fino al 2021 per l’addio alla

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) Durerà ben tre anni l'ultimodi, che hacome previsto l'addiomusica, ma anche una grandenée internazionale prima di abbandonare le scene.La superstar inglese, 70 anni compiuti nel 2017 e qualche problema di salute che lo ha costretto a rimandare i suoi ultimi, hala sua decisione di ritirarsi nel corso di un evento a New York condotto da Anderson Cooper, celebre giornalista della CNN.La conferenza stampa speciale con cui è statol'ultimodiprima della pensione è stata trasmessa sui canali social dell'artista in tutto il mondo.Le motivazioni di quest'addio, più che all'età ormai avanzata, sono legate principalmente la sua vita privata, come ha spiegato.Nella mia vita, le mie priorità sono cambiate. Le mie priorità ora sono i miei figli, mio ​​marito, la mia famiglia. Penso che ...