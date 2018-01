Annunciata la data d’uscita del nuovo album di Laura Pausini | Non è detto anticipa Fatti

God of War : Annunciata la data di uscita : Dopo le ultime indiscrezioni sulla data di uscita di God of War, ora finalmente ci siamo. L'esclusiva PS4 è stata ufficialmente confermata in uscita per il prossimo 20 aprile, come segnala Dualshockers. La nuova avventura di Kratos arriverà tra poco, anche nelle edizioni limitate, Digital, Limited e Collector's Edition. Qui sotto potete dare uno sguardo al nuovo story trailer di God of War:Che ne dite? Eravate in attesa della data di uscita di ...

Intelligenze artificiali e ambientazioni sci-fi : Annunciata la data d'uscita per The Fall Part 2 Unbound : Over the Moon ha annunciato in queste ore la data d'uscita ufficiale per The Fall Part 2: Unbound, secondo capitolo della trilogia in arrivo su PC e console il prossimo 13 febbraio.Come riporta Videogamer.com, in questo seguito torneremo a seguire le vicende dell'AI A.R.I.D., che si è ribellata ai vincoli imposti dagli umani e il cui unico scopo è quello di essere libera.In Unbound A.R.I.D. potrà prendere possesso di tre nuovi robot che le ...

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni - Paolo Crivellin pronto alla scelta : Annunciata la data (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni e trono classico news: Paolo Crivellin si prepara a scegliere la donna della sua vita tra Angela e Marianna. Ecco la data della registrazione.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 05:05:00 GMT)

Sea of ??Thieves : Annunciata la data di inizio della closed beta : Attraverso un comunicato stampa Microsoft ha annunciato quando sarà disponibile la fase di closed beta dell'atteso titolo piratesco di Rare, Sea of Thieves, visto in azione già in vari video.Come segnala Dualshockers, la closed beta inizierà il prossimo 24 gennaio alle 4:00 AM PST (1:00 PM CET e 7:00 AM EST) e si concluderà il 29 gennaio alle 00:00 AM PST (8:00 AM GMT, 9:00 AM CET, e 3:00 AM EST). Stando al comunicato, questa fase sarà ...

Niente prima serata per Teen Wolf 5 su Rai4 : Annunciata la data ufficiale - ma le polemiche non mancano : Anche l'arrivo di Teen Wolf 5 su Rai4 è destinato a far discutere. La quinta stagione della serie MTV con Tyler Posey e Dylan O'Brien si prepara a sbarcare in chiaro quasi tre anni dopo la messa in onda americana e un primo passaggio su Fox di Sky in Italia. La programmazione di Teen Wolf 5 su Rai4 è stata annunciata nelle scorse ore, proprio alla vigilia di Natale, ma tutto è stato tranne che un regalo per il pubblico che attende da tempo i ...

Depeche Mode : Annunciata una nuova data in Italia al Collisioni Festival di Barolo : I Depeche Mode sono inerrestabili! via GIPHY Dopo i concerti della scorsa estate negli stadi e quelli di questo inverno nei palazzetti di Torino, Bologna e Milano, la leggendaria band britannica ha annunciato una nuova imperdibile data in Italia. Nell'estate 2018, Dave Gahan, Martin Gore e Andy Fletcher saliranno sul palco del Collisioni Festival a Barolo. Segnati questa data: lunedì 2 luglio. I ...

Matrimonio Daniele Bossari e Filippa Lagerback/ La data già Annunciata in tv? (Grande Fratello Vip 2) : Il Grande Fratello Vip 2 ha consacrato la coppia formata da Daniele Bossari e Filippa Lagerback ma la data del loro Matrimonio potrebbe essere stata annunciata a Mattino 5(Pubblicato il Fri, 15 Dec 2017 13:02:00 GMT)

Ni no Kuni II : Il Destino di un Regno - Annunciata una nuova data di lancio per il gioco : Bandai Namco Europe ha annunciato oggi una nuova data di uscita per Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno, con il lancio che ora è previsto in Italia per il 22 marzo 2018 su PlayStation 4 e PC (dal 23 marzo in digitale).Queste le parole di Akihiro Hino, Presidente e CEO di LEVEL-5:"Come tutti sapete, LEVEL-5 si impegna a fornire i più alti livelli di sviluppo e qualità in ognuno dei suoi videogiochi. Lo sviluppo del nostro nuovo progetto, Ni no ...

The Last Guardian VR : Annunciata la data di lancio della demo : Sony lancerà la demo di The Last Guardian VR la prossima settimana, riporta Eurogamer.Ha fatto l'annuncio Shawn Layden, in occasione del PlayStation Experience. Gli amanti della realtà virtuale avranno dunque di che gioire, la demo sarà scaricabile a partire dal 12 dicembre dal PlayStation Store.La demo offrirà una versione limitata del gioco che si aggira attorno ai 20 minuti di gameplay. 20 minuti nei quali potremo risolvere intricati puzzle ...

Black Mirror : Annunciata la data di lancio della quarta stagione : ... Black Mirror - ideata da Charlie Brooker - ha indubbiamente raggiunto il massimo della sua popolarità non appena è approdata su Netflix, la nota piattaforma di streaming statunitense. Partita con ...

Life is Strange : Before the Storm - Annunciata la data di lancio dell'Episodio 3 : Il terzo ed ultimo episodio di Life is Strange: Before the Storm si intitolerà "Hell is Empty" e uscirà per PS4, Xbox One e PC il 20 dicembre, riporta Gematsu.Square Enix ha inoltre pubblicato un nuovo trailer di ben quattordici secondi per preparare a dovere il suo pubblico per questo nuovo capitolo. La versione completa del trailer verrà condivisa il 6 dicembre, ovvero domani. Siete curiosi di vederlo?Life Is Strange: Before the Storm è ...

Primo trailer di Britannia con Fortunato Cerlino (video) : Annunciata la data d’uscita della nuova serie di Sky Atlantic : Sky Atlantic ha diffuso il Primo trailer di Britannia con Fortunato Cerlino, la serie prodotta dal regista Sam Mendes con la sua società di produzione Neal Street Productions. Si tratta di una serie drammatica in costume, ambientata nel 43 d.C. durante la campagna militare dell'esercito romano nella Britannia governata da donne guerriere e druidi potenti. Oltre al nostro Fortunato Cerlino, che ha iniziato le riprese della serie poco dopo ...

ARK Survival Evolved : Annunciata la data di uscita dell'espansione “Aberration” : Studio Wildcard, che ha creato ARK: Survival Evolved - ha annunciato che il 12 Dicembre pubblicherà la seconda espansione di ARK chiamata ARK: Aberration. I sopravvissuti si sveglieranno su Aberration - un' arca derelitta e malfunzionante caratterizzata da un elaborato sistema biometrico sotterraneo che presenta nuove sfide rispetto a quelle trovate nelle precedenti mappe di ARK. Raggi solari radioattivi e pericoli ambientali, tute alari, ...

Animal Crossing Pocket Camp : Annunciata la data di uscita : Animal Crossing Pocket Camp ha finalmente una data di uscita, il titolo per mobile si appresta a sbarcare su dispositivi iOS e Android e si va ad affiancare ad altri giochi della Grande N per il mercato mobile come Super Mario Run o Fire Emblem Heroes, a testimonianza di come la compagnia sia molto interessata a questo universo.Poco tempo fa, Nintendo ha trasmesso un Direct dedicato ad Animal Crossing Pocket Camp, nel quale veniva rivelata la ...