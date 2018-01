: Amnesty:colpire civili è crimine guerra - BNews_It : Amnesty:colpire civili è crimine guerra - amnestytorino : RT @amnestyitalia: Siamo solidali con i nostri colleghi di Save the Children per l’attacco subito questa mattina, ultimo di una terribile o… - BarellaBarbara : RT @amnestyitalia: Siamo solidali con i nostri colleghi di Save the Children per l’attacco subito questa mattina, ultimo di una terribile o… - anis_epis : RT @amnestyitalia: Siamo solidali con i nostri colleghi di Save the Children per l’attacco subito questa mattina, ultimo di una terribile o… - ChiaraRicchetti : RT @amnestyitalia: Siamo solidali con i nostri colleghi di Save the Children per l’attacco subito questa mattina, ultimo di una terribile o… -

intenzionalmenteè undi". Così il direttore diInternational per l'Asia meridionale, Biraj Patnaik, dopo l'attacco contro l'ufficio di Save the Children a Jalalabad, in Afghanistan. "Attaccare persone che stanno lavorando per migliorare la vita dei bambini afghani è un atto codardo-prosegue- Save the Children lavora senza sosta nel Paese da oltre 40 anni e ha svolto un'azione di grande importanza in alcuni dei periodi più turbolenti della storia del Paese",(Di mercoledì 24 gennaio 2018)