Ambiente | torna in mare Sammy | la caretta caretta curata a Palermo

: RT @lifegate: In Italia torna il vuoto a rendere sulle bottiglie di vetro. Una vecchia pratica ormai in disuso, da riscoprire per il bene d… - mgrazia1961 : RT @lifegate: In Italia torna il vuoto a rendere sulle bottiglie di vetro. Una vecchia pratica ormai in disuso, da riscoprire per il bene d… - Ljuba2000 : RT @lifegate: In Italia torna il vuoto a rendere sulle bottiglie di vetro. Una vecchia pratica ormai in disuso, da riscoprire per il bene d… - gjscco : RT @lifegate: In Italia torna il vuoto a rendere sulle bottiglie di vetro. Una vecchia pratica ormai in disuso, da riscoprire per il bene d… - IlMondoDiAllie : RT @lifegate: In Italia torna il vuoto a rendere sulle bottiglie di vetro. Una vecchia pratica ormai in disuso, da riscoprire per il bene d… - naturaeambiente : RT @lifegate: In Italia torna il vuoto a rendere sulle bottiglie di vetro. Una vecchia pratica ormai in disuso, da riscoprire per il bene d… -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) Unafemmina di 30 chili recuperata dalla Capitaneria di porto di Messina alla fine del mese di ottobre è stata liberata neldi Aspra (). L’esemplare e’ stato riabilitato presso il Centro di referenza nazionale sul benessere, monitoraggio e diagnostica delle malattie delle tartarughe marine dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia. Dopo un’acvisita clinica ed un esame radiologico per rilevare la presenza di eventuali corpi estranei, si e’ proceduto con una terapia mirata anche con la somministrazione di un lassativo, in quanto la tartaruga presentava a livello intestinale un grande accumulo di plastica che l’animale ha espulso dopo alcuni giorni. Oggi lae’ta in. Alla cerimonia di liberazione hanno partecipato numerosi studenti degli istituti Girgenti e Cirincione di ...