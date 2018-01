Alimenti | l’uva fa bene al cuore | lo conferma uno studio

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) Che l’uva fosse un alimento alleato della salute è un fatto ormai noto, proprio perché, per la peculiare composizione, è un concentrato di sostanze preziose per il nostro organismo. Ma quali sono i realifici del consumo di questo frutto? Un team di ricercatori del Crea viticoltura ed Enologia, sede di Turi, in collaborazione con ricercatori dell’Università di Bari ha realizzato una ricerca sull’uomo per valutare il legame fra l’assunzione prolungata di uva e i processi di coagulazione e fibrinolisi, che potrebbero portare all’insorgenza dei disturbi cardiovascolari. Ne è emerso che gli effetti salutari derivanti dall’assunzione delda tavola fresca potrebbero contribuire a proteggere l’organismo dall’insorgenza delle malattie cardiovascolari. Tali effetti antitrombotici, inoltre, persistono anche dopo l’interruzione dell’assunzione. Per la ricerca è stata utilizzata, per ...