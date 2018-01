: Aldo Miccichè, morto il faccendiere della ‘ndrangheta che fece da tramite tra la cosca Piromalli e Marcello Dell’Ut… - Cascavel47 : Aldo Miccichè, morto il faccendiere della ‘ndrangheta che fece da tramite tra la cosca Piromalli e Marcello Dell’Ut… - silviabest77 : Aldo Miccichè, morto il faccendiere della ‘ndrangheta che fece da tramite tra la cosca Piromalli e Marcello Dell’Ut… - LaVoceRC : Reggio Calabria, morto il faccendiere Aldo Miccichè - ilDispaccio : Muore Aldo Miccichè: faccendiere, ex DC, in contatto con i Piromalli -

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) “Morte del reo”. Con il decesso diMicciché, avvenuto in ospedale nelle settimane scorse, si è chiuso così l’ultimo stralcio del processo “Cento anni di storia” contro laPiromalli di Gioia Tauro. Arrestato a Caracas, in Venezuela, nel luglio del 2012 dopo quattro anni di latitanza, Micciché era ritenuto dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria undi professione, l’uomo dai mille volti che avrebbe fatto datra lae, addirittura, il senatore Marcello Dell’Utri. Rimarranno tali i segreti che gli hanno consentito di diventare da ex dirigenteDemocrazia cristiana (è stato segretario provinciale) a imprenditore del petrolio in Venezuela dove, per conto, avrebbe garantito il voto degli italiani all’estero. Condannato in primo grado a 11 anni di carcere, il suo nome era comparso nelle carte dell’inchiesta ...