ALBERTO ANGELA Il segreto del successo di Meraviglie è anche nel suo linguaggio

MERAVIGLIE DI ALBERTO ANGELA / Diretta : viaggio a Castel del Monte (Ultima puntata) : MERAVIGLIE di ALBERTO ANGELA, anticipazioni 24 gennaio: Castel del Monte, Alberobello, Tarquinia e Cerveteri, le ville Palladiane del Veneto nell'ultima puntata.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 21:40:00 GMT)

Meraviglie di ALBERTO ANGELA / Diretta : i Trulli di Alberobello e Castel del Monte (Ultima puntata) : Meraviglie di Alberto Angela, anticipazioni 24 gennaio: Castel del Monte, Alberobello, Tarquinia e Cerveteri, le ville Palladiane del Veneto nell'ultima puntata.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 21:20:00 GMT)

ALBERTO Angela/ Le polemiche sulle Dolomiti sono alle spalle - ora si volta pagina per il finale di stagione : Alberto Angela, conduttore di Meraviglie il paese dei tesori su Rai1, viene "smascherato" da papà Piero, che rivela una sonora bocciatura in quinta elementare. (Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 20:33:00 GMT)

ALBERTO ANGELA/ “Basta essere severi : siate orgogliosi delle meraviglie italiane!” : ALBERTO ANGELA, conduttore di meraviglie il paese dei tesori su Rai1, viene "smascherato" da papà Piero, che rivela una sonora bocciatura in quinta elementare. (Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 18:21:00 GMT)

Meraviglie di ALBERTO Angela/ Ultima puntata tra Ville e necropoli : Riccardo Muti e Gigliola Cinquetti ospiti : Meraviglie di Alberto Angela, anticipazioni 24 gennaio: Castel del Monte, Alberobello, Tarquinia e Cerveteri, le Ville Palladiane del Veneto nell'Ultima puntata.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 17:38:00 GMT)

La rivelazione di Piero Angela : «Quella volta che ALBERTO fu bocciato in quinta elementare» : Ad ascoltarlo oggi si fa fatica a credere che Alberto Angela, il (bel) divulgatore scientifico più amato della tv, non sia sempre stato uno studente modello. A far luce, e a svelare l’impensabile, sul passato scolastico del 55enne, già eletto «sex symbol» dal web, è papà Piero Angela. Il celebre conduttore di SuperQuark, 89, ha rivelato che nel CV del figlio pesa una bocciatura. «Alberto è stato bocciato in quinta elementare. Se uno non fa ...

Pagelle TV della Settimana (15-21/01/2018). Promosso ALBERTO Angela. Bocciato 90 Special : Nicola Savino Promossi 10 ad Alberto Angela. Dopo gli eventi di Stanotte a…, non era facile serializzare la propria presenza su Rai 1, ma il divulgatore televisivo ci è riuscito proponendo Meraviglie, interessante e suggestivo viaggio tra i siti patrimonio dell’Unesco del Belpaese. Curioso notare come sia un programma di informazione e cultura lo show più visto di Rai 1. 8 a Giulia Michelini. E’ un’attrice affermata ed ...

ALBERTO Angela/ Bocciato in quinta elementare? Lo svela il padre Piero : Alberto Angela, conduttore di Meraviglie il paese dei tesori su Rai1, viene "smascherato" da papà Piero, che rivela una sonora bocciatura in quinta elementare. (Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 15:38:00 GMT)

Piero Angela rivela : 'ALBERTO fu bocciato a scuola - ma gli servì da stimolo. Ecco cosa guardo in tv' : Mi piacciono i polizieschi che durano 50 minuti, mentre seguo sempre meno i programmi che parlano di politica. Sono un razionale e cerco un punto di incontro, ma oggi il dibattito è urlato, sembra un ...

Meraviglie di ALBERTO Angela/ Ultima puntata tra Ville Venete e necropoli etrusche : il messaggio di Angela : Meraviglie di Alberto Angela, anticipazioni 24 gennaio: Castel del Monte, Alberobello, Tarquinia e Cerveteri, le Ville Palladiane del Veneto nell'Ultima puntata.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 14:25:00 GMT)

La rivelazione di Piero Angela : ALBERTO fu bocciato a scuola : Piero e Alberto Angela sono due dei personaggi televisivi più amati dagli italiani. Il papà Piero si è raccontato e ha raccontato del figlio - che ha seguito con grande successo le sue orme - al programma diretto da Bianca Berlinguer, #Cartabianca.Il segreto degli AngelaPiero Angela intervistato da Bianca Berlinguer ha rivelato: "Alberto è stato bocciato in quinta elementare. Se uno non fa bene deve essere punito". E precisa: ...

Meraviglie - ALBERTO ANGELA replica sul caso Dolomiti : «Dovevamo fare delle scelte - abbiamo citato anche il Veneto» : Alberto Angela, Valerio Staffelli Sinora, nella sua carriera di naturalista, Alberto Angela aveva visto animali di ogni specie. Ma un tapiro d’oro mai. Il divulgatore scientifico lo ha visionato per la prima volta a seguito delle polemiche piovutegli addosso per una puntata del suo programma «Meraviglie» dedicata alle Dolomiti. Il conduttore, infatti, era stato accusato di aver mostrato solo le cime in provincia le di Trento e Bolzano, ...

Striscia - Tapiro per ALBERTO ANGELA "Non posso fare tutte le Dolomiti" : Alberto Angela per la prima volta riceve il Tapiro d'oro di Striscia la Notizia. Valerio Staffelli ha deciso di consegnare il premio al conduttore d opo le polemiche per la sua puntata dedicate alle ...

Piero Angela : "ALBERTO fu bocciato in quinta elementare. Gli bruciò molto - ma è giusto essere puniti se non si fa bene" : "Alberto è stato bocciato in quinta elementare. Se uno non fa bene deve essere punito". Parola di Alberto Angela che in un'intervista a #Cartabianca di Bianca Berlinguer ha detto:"Oggi si tende a dare la colpa agli insegnanti, ma se un alunno non va bene è giusto che ripeta l'anno. Ad Alberto la bocciatura è bruciata molto, ma gli ha innescato una spirale virtuosa".Una spirale virtuosa che lo ha portato a ripetere, nella ...