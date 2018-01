Al via il bando di concorso di ‘Voci per la libertà – Una canzone per Amnesty’

'Centro sociale viale De Filippis abbandonato al proprio destino : Il Centro mette a disposizione dei giovani e non solo, un ampio spazio per praticare sport e attività ricreative, divenendo un punto di riferimento per combattere concretamente l'isolamento e ogni ...

Sport - sartoria - coworking : si animano le case popolari di via Appennini con i vincitori del bando 'Costellazioni di quartiere' : Dal laboratorio di sartoria alla promozione di attività Sportive e di difesa personale, dal coworking ai servizi socio-educativi per adulti e bambini. Si arricchisce di attività, di spazi aperti e ...

Vodafone - al via il primo bando per startup del 5G : Il bando è parte della sperimentazione 5G di Vodafone su Milano che investirà 10 milioni di euro. Candidature aperte fino a marzo 2018

Instagram avvia il rilascio dei commenti rapidi senza abbandonare la TimeLine : Chi verrà attenzionato dal suggerimento del live streaming considerato interessante riceverà una notifica in forma di scheda cliccando (ove viene precisato 'Watch video live', ovvero 'Guarda il video ...

Al via il bando di 391 milioni per la ricerca di base : L'importo per il nuovo Prin è - sottolinea una nota ministeriale - il più alto di sempre, grazie alla scelta dei ministri dell'Istruzione, Valeria Fedeli , e dell'Economia, Pier Carlo Padoan , di ...

Anas - al via il bando per la variante di Casalpusterlengo : (Teleborsa) - È di 106 milioni di euro il valore del bando di gara che Anas ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per l'affidamento dei lavori della variante di Casalpusterlengo alla strada statale 9 ...

Al via bando al commercio di avorio in Cina - ma c’è ancora poca informazione : Il bando sul commercio interno di avorio in Cina ha un diffuso consenso da parte della maggioranza dei consumatori e verosimilmente ridurrà in maniera sostanziale l’acquisto di prodotti in avorio. Tuttavia, molti cittadini non ne sono ancora a conoscenza. In vista dello storico bando che prenderà il via alla fine del mese, Traffic e Wwf hanno commissionato a GlobeScan, un’agenzia di consulenza indipendente, la più grande indagine mai condotta ...

via libera della Corte suprema al bando Trump su 6 Paesi islamici : Dopo l'approvazione in Senato della riforma fiscale, Donald Trump incassa un'altra vittoria. La Corte suprema ha infatti dato il suo parere favorevole della piena applicazione del provvedimento con ...

