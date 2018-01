Afghanistan | Isis attacca sede Save the Children | due morti

Afghanistan - attacco a Save The Children/ Jalalabad - video : kamikaze Isis in sede - “sospese attività Ong” : Attentato in Afghanistan , attacco alla sede di Save The Children : video , ultime notizie a Jalalabad . kamikaze e commando in azione: morti e feriti. Isis rivendica l' attacco contro la Ong(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 13:55:00 GMT)

ATTACCO TERRORISTICO IN HOTEL A KABUL/ Talebani e Isis si riprendono l' Afghanistan : L' HOTEL Intercontinental di KABUL è stato attaccato da un commando di terroristi. l'Afghanistan è un paese senza pace: oggi per gli Usa, ieri per Russia e Regno Unito. MARA MALDO(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 06:02:00 GMT)

20 persone sono morte a Kabul - in Afghanistan - in un attentato rivendicato dall’ISIS : Giovedì sera 20 persone sono morte nell’esplosione di un attentatore suicida in un mercato a Kabul, in Afghanistan, che è stato rivendicato dallo Stato Islamico (ISIS) sulla sua agenzia di stampa Amaq. L’attentato è avvenuto durante una protesta dei negozianti The post 20 persone sono morte a Kabul, in Afghanistan, in un attentato rivendicato dall’ISIS appeared first on Il Post.