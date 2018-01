Afghanistan | Isis attacca Save The ChildrenSei morti e 24 feriti | liberate 45 persone

Afghanistan - Isis attacca sede Save the Children : almeno 6 vittime | : L'assalto si è concluso dopo oltre 10 ore, alle 19 locali (15,30 ora italiana), con l'uccisione di cinque miliziani dello Stato Islamico. Avrebbe causato anche 24 feriti. A seguito dell'attentato, l'...

Afghanistan - attacco alla sede di Save the Children a Jalalabad : 5 operatori morti e 24 feriti. Isis rivendica : Prima un kamikaze che si fa saltare davanti all’ingresso, poi il gruppo di terroristi che entra nel compound e spara contro i presenti. È di 6 morti, di cui 5 operatori e un militare, e 24 feriti, il bilancio dell’attacco alla sede di Save the Children a Jalalabad, in Afghanistan. Attorno alle 5.30 del mattino in Italia, un uomo a bordo di una vettura imbottita di esplosivo si è lanciato contro il cancello della sede ...

ATTACCO TERRORISTICO IN HOTEL A KABUL/ Talebani e Isis si riprendono l'Afghanistan : L'HOTEL Intercontinental di KABUL è stato attaccato da un commando di terroristi. l'Afghanistan è un paese senza pace: oggi per gli Usa, ieri per Russia e Regno Unito.

Afghanistan L'Isis alla conquista di Kabul : È quanto sostenuto da Andrei Serenko, esperto di scienza politica del Centro per gli studi dell'AFGHANISTAN moderno, in un'intervista rilasciata ieri a Fergana News. Secondo lo studioso, è necessario ...

20 persone sono morte a Kabul - in Afghanistan - in un attentato rivendicato dall’ISIS : Giovedì sera 20 persone sono morte nell’esplosione di un attentatore suicida in un mercato a Kabul, in Afghanistan, che è stato rivendicato dallo Stato Islamico (ISIS) sulla sua agenzia di stampa Amaq. L’attentato è avvenuto durante una protesta dei negozianti The post 20 persone sono morte a Kabul, in Afghanistan, in un attentato rivendicato dall’ISIS appeared first on Il Post.