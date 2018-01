Afghanistan - commando contro Save The Children : un morto e 14 feriti : Un commando armato ha attaccato la sede della ong Save The Children a Jalalabad: un morto e quattordici feriti. II portavoce del governo di Nangarhar: "Le forze di sicurezza stanno ripulendo l'edificio ora".

Afghanistan - commando armato attacca l'hotel degli stranieri a Kabul : «Ci sono 15 morti» : Almeno quattro uomini armati hanno attaccato l'Intercontinental, l'hotel degli stranieri di Kabul. Lo scrive la Bbc online precisando che gli assalitori hanno sparato contro gli ospiti...

