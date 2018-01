Afghanistan | attaccata sede di Save The Children a Jalalabad | un morto e 14 feriti - Isis

Afghanistan - attaccata la sede di Save the Children a Jalalabad : La sede dell'organizzazione umanitaria Save the Children a Jalalabad , nell'est dell' Afghanistan , è stata colpita da un attacco sferrato alle prime ore dell'alba del 24 gennaio 2018. Secondo le prime testimonianze...

Afghanistan - attaccata la sede di Save the Children a Jalalabad : almeno 11 feriti : Prima un kamikaze che si fa saltare davanti all’ingresso, poi il gruppo di terroristi che entra nel compound e spara contro i presenti. È di almeno 11 feriti e 3 morti, tutti tra i componenti del commando, il bilancio dell’attacco subito dalla sede di Save the Children a Jalalabad, in Afghanistan. Attorno alle 5.30 del mattino in Italia, un uomo a bordo di una vettura imbottita di esplosivo si è lanciato contro il cancello della sede ...