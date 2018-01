Addio sesso e fumo | gli adolescenti si ribellano così

Addio all'ex assessore e segratario Uil Denis Merloni : Commosso anche il ricordo del sindaco di Forlì Drei: " Merloni è stato un punto di riferimento per il territorio romagnolo e regionale nell'ambito del mondo del lavoro, della produzione e della ...

Addio all'ex assessore Braccialarghe : È morto questa mattina a Torino, nella sua casa, circondato dai suoi cari, Maurizio Braccialarghe , ex manager Rai e per anni assessore alla Cultura del Comune di Torino, quando sindaco era Piero ...

01/01/2018 - Addio all'ex Ariston - M5S torna alla carica : "Assessora si dimetta" : Sarebbe un danno oltre la beffa se i cittadini di Campobasso , alla luce di errori di valutazione della politica e non solo, dovessero risarcire con le tasse l'impresa e i proprietari". Eppure, ...

Villarbasse in lutto - Addio all’assessora Claudia Canalis : aveva 45 anni : Villarbasse in lutto, addio all’assessora Claudia Canalis: aveva 45 anni Dipendente del Csi di Torino, prima di essere nominata nell’ultima legislatura, cominciata nel 2014, assessore di Villarbasse, era stata già consigliere comunale dal 2009. Lascia il marito e due figli piccoli. Il ricordo del sindaco Aghemo: “Era una donna molto precisa, puntuale e riservata”.Continua a […] L'articolo Villarbasse in lutto, addio ...