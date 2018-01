Accordo raggiunto | il nerazzurro pronto per una nuova avventura | ecco i dettagli

: RT @MatteoPedrosi: #Chelsea, accordo non ancora raggiunto con #Dzeko, si continuerà a trattare ad oltranza. Il sì del bosniaco è condiziona… - titty_napoli : RT @MatteoPedrosi: #Chelsea, accordo non ancora raggiunto con #Dzeko, si continuerà a trattare ad oltranza. Il sì del bosniaco è condiziona… - Istinto_RA : RT @VinzoLaRosa: #Catania e #Venezia hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento in Laguna di Daniel #Semenzato. Il passaggio dovrebbe… - Nikopaoloni : RT @MatteoPedrosi: #Chelsea, accordo non ancora raggiunto con #Dzeko, si continuerà a trattare ad oltranza. Il sì del bosniaco è condiziona… - baxbbota : RT @MatteoPedrosi: #Chelsea, accordo non ancora raggiunto con #Dzeko, si continuerà a trattare ad oltranza. Il sì del bosniaco è condiziona… - marcovarini : RT @AffariDiCalcio: #Dzeko non ha ancora raggiunto l’accordo #Chelsea: trattativa ad oltranza per l’attaccante bosniaco della #Roma. (@Di… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) Una delle operazioni di mercato VIDEOpiù discusse degli ultimi anni all'#Inter è senza dubbio quella che ha portato Gabriel Barbosa in. Il giocatore brasiliano, costato circa 35 milioni, non ha mai praticamente giocato con la maglia della beneamata addosso. Qualche scorcio di partita che certamente non giustifica la spesa fatta due estati fa. Il giocatore non è stato in grado nemmeno di incidere in Portogallo, dopo la cessione in prestito al Benfica, trovando solo polemiche coi giornali, allenatore e anche qui scampoli di partita. In tempi in cui il bilancio ha la priorita' in casa Inter la spesa fatta per questo giocatore è ritenuta da molti una vera e propria follia delladirigenza, certamente sino a che il vero valore del giocatore non saltera' fuori. E' per questo motivo che l'Inter ha deciso di strappare #Gabigol al Benfica per risistemarlo in un club ...