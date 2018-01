: Accelerazione centrifuga e centripeta - naturaeambiente : Accelerazione centrifuga e centripeta -

Leggi la notizia su ideegreen

(Di mercoledì 24 gennaio 2018), ha qualcosa a che fare con lache si utilizza per preparare le amate centrifughe di frutta e verdura ma è molto di più. E’ l’effetto di una forza apparente. Suona come una magia o un incantesimo e da un certo punto di vista lo è perché ha delle conseguenze che possono apparire strane. A pensarci bene siamo spesso soggetti ad una, non ce ne rendiamo conto, ma essa condiziona la nostra vita, molti nostri gesti, anche la nostra guida in auto. (altro…)Idee Green.