Incidente mortale sullada Sci Zeno 1 di(Pistoia). Un uomo di 52 anni è finitoed è andato sbattere contro gli alberi. Inutile l'intervento dei sanitari del 118e dell'elisoccorso. I sanitari hanno tentato di rianimare l'uomo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. E' il terzo incidente in pochi giorni: un altro sciatore ferito sullaZeno 3, un escursionista caduto per 30 metri da un crinale sul sentiero 507e salvato dall'elisoccorso.(Di mercoledì 24 gennaio 2018)