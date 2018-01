A Treviso il museo del tiramisù

: Nasce il museo popolare del #Tiramisù: storie e tradizioni dal basso - Gazzettino : Nasce il museo popolare del #Tiramisù: storie e tradizioni dal basso - ANSATerraeGusto : A Treviso 'Sportello' per il Museo del Tiramisù - Terra & Gusto - INGENIOnews : BI MORTAR per l'impermeabilizzazione dell’interrato del Museo di S. Caterina a Treviso L’intervento si è reso... -

Leggi la notizia su vanityfair

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) Ilavrà un: sarà ae nascerà grazie alle ricette, gli aneddoti, le immagini, gli strumenti per prepararlo che chiunque vorrà potrà lasciare a uno sportello allestito alla Casa dei Carraresi ogni venerdì pomeriggio dal 26 gennaio dalle 15 alle 18 (volendo, il tutto si potrà inviare via mail scrivendo a segreteria@tiramisubeccherie.it). L’IDEA Un’iniziativa per rendere onore a uno dei dessert italiani più celebri del mondo, tra i più amati anche perché è tra più facili da replicare, ma anche un modo nuovo perper rivendicarne la paternità (e superare con eleganza una querelle che dura da anni). Lo scorso agosto il ministero delle Politiche Agricole ha infatti stabilito ufficialmente che le origini delsiano friuliane, portando «a testimoniaza» uno scontrino degli anni Cinquanta che lo fa risalire a un locale di Tolmezzo, ma la città ...