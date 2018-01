16enne trovato morto sui binari | Non è suicidio | mio figlio è stato lanciato dal

Roma - pusher 16enne trovato con quasi mezzo milione in cocaina : Ha insospettito i carabinieri con il suo comportamento. Così i militari hanno deciso di controllare un 16enne Romano, residente nella zona di Torre Gaia, che si aggirava in piena notte in una delle piazze di spaccio di Tor Bella Monaca a Roma, forse in attesa di qualcuno.Il minorenne, già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina in tasca. Una successiva perquisizione scattata nella sua abitazione ha ...