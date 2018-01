: 15.000 minori sono scomparsi in Italia nell'ultimo anno - - evyna : 15.000 minori sono scomparsi in Italia nell'ultimo anno - - agensir : Minori stranieri non accompagnati: Telefono Azzurro, "15.000 scomparsi in Italia, urgenza da affrontare"… - corzunino : Telefono azzurro. Migranti, 15.000 minori scomparsi in Italia nel 2017 Telefono Azzurro, il ministero dell'Interno… - MassimoMostosi : @virginiaraggi Ma perché ci vogliono 400 giorni per fare 4.000 metri? E perché il costo al km è così alto? Basta ce… - CarpeDiem_Macc : .@FerriCosimo: Progetto di Salvaguardia dei Minori Stranieri Non Accompagnati. 116 000 – numero unico europeo per i… -

Leggi la notizia su laragnatelanews

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) Il 23 gennaio 2018, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, si è svolta la tavola rotonda conclusiva del progetto pilota, guidato da Telefono Azzurro, per la ”Salvaguardia deiStranieri Non Accompagnati (MSNA) attraverso il rafforzamento e integrazione del servizio 116 000 nel Sistema di Protezione dell’Infanziano”. Hpartecipato rappresentanti delle istituzioni nazionali, delle Forze dell’Ordine, delle Università, e gli stakeholder del privato sociale, dell’associazionismo e del volontariato. Il Progetto, denominato “JUST”, co-finanziato dalla Commissione Europea e guidato da Telefono Azzurro con il supporto del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, è iniziato nell’Ottobre 2016 con il coinvolgimento delle Prefetture di Treviso, Milano, Napoli, Reggio Calabria e Ragusa con l’obiettivo di formare i professionisti dell’hotline 116 000 su specifici ...