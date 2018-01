: Zuckerberg non perde tempo e lancia Facebook Flick - alexPipeline80 : Zuckerberg non perde tempo e lancia Facebook Flick - SZazzarini : RT @Dio: Per non aver informato bene i consumatori, #Whatsapp ha subito dall'Antitrust la massima sanzione prevista: 50.000€ di multa. Mark… - Pro_White1976 : RT @giuliainnocenzi: Mentre Zuckerberg pensa a come dare i voti di autorevolezza alle fonti, su Facebook continuano a proliferare gruppi ch… - Degenerate91 : RT @Dio: Per non aver informato bene i consumatori, #Whatsapp ha subito dall'Antitrust la massima sanzione prevista: 50.000€ di multa. Mark… - CoachLorenz : RT @Dio: Per non aver informato bene i consumatori, #Whatsapp ha subito dall'Antitrust la massima sanzione prevista: 50.000€ di multa. Mark… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) Markadesso ha deciso di riprogrammare ilndo.Frutto del lavoro dell'ingegnere Christopher Horvat del team "social virtuality" diquesto prodotto non è una nuova applicazione che interagisce con gli utenti. Quindi che cos'è in realtà questa nuova invenzione di casanon è nient'altro che una unità di misura di poco superiore al nanosecondo pensata per semplificare il lavoro dei programmatori. Per fare un esempio, finora il lavoro di suddivisione del frame rate in un video non permetteva una sincronizzazione perfetta degli effetti speciali mentre invece questo risulta indispensabile, specie quando si parla di realtà virtuale, perché consente di offrire un esperienza finale in 3D con una qualità decisamente migliore rispetto a quello che si poteva fare con la tecnologia precedente .nasce soprattutto per essere ...