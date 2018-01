WWE Raw 25 Anniversary 22-1-18 Risultati e Report

: @kermvinoo Per me l’unico prodotto WWE di qualità negli ultimi anni è NXT e basta. Ma è la mia opinione e sono i mi… - Winrad83 : @kermvinoo Per me l’unico prodotto WWE di qualità negli ultimi anni è NXT e basta. Ma è la mia opinione e sono i mi… - Winrad83 : @kermvinoo Più che RAW la WWE in generale. - playitusa_com : WWE RAW, spettacolo e nostalgia ieri notte a New York per il 25esimo anniversario di Monday Night Raw. Mentre sul r… - Paolino843 : RT @mkp17: Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - LeoWolf1992 : RT @mkp17: Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: -

Leggi la notizia su lanotiziasportiva

(Di martedì 23 gennaio 2018) Oggi è un giorno di festa! Oggi WWE Monday Night Raw celebra il suo 25° anniversario di vita dopo il famoso 11 Gennaio 1993! Oggi, per festeggiare questo evento, ci troveremo in 2 sedi diverse, ovvero il Barclays Center di Brooklyn, e il Manhattan Center di New York, dove andò in onda la prima storica puntata dello show rosso. In questa serata, che rappresenta l’ultima fermata in vista della Royal Rumble 2018, avremo la presenza di tante leggende come Stone Cold Steve Austin, Shawn Micheals, The Undertaker e tanti altri; in più assisteremo al match valido per l’Intercontinental Championship tra il campione Roman Reigns contro The Miz, e alla risposta dell’Universal Champion Brock Lesnar ai danni di Braun Strowman. Il Raw 25, si apre con il pre-show condotto da Renè Young, Peter Rosenberg e David Otunga. Al Manhattan Center avremo al tavolo di commento ...