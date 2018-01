WiiRilasciato ModMii v6 4 3

Leggi la notizia su gamesandconsoles

(Di martedì 23 gennaio 2018) Lo sviluppatore XFlak ha rilasciato un nuovo aggiornamento diin versione 6.4.3., precedentemente noto come NUS Auto-Downloader, è in grado di scaricare tutti i file necessari per modificare qualsiasi console Wii (4.3U / E / J, e 4.2K o inferiore).Inoltre può generare guide personalizzate in base alle specifiche della tua Wii e salvare i file nella scheda SD nelle posizioni appropriate per semplificare la gestione offline. Cosa può fare? Può scaricare tutti i file necessari per modificare, aggiornare e effettuare il downgrade per il tuo menu di sistema Wii Scaricare singoli file IOS / cIOS, installer cIOS e cMIOS, canali Wii ufficiali, menu di sistema, Multi Mod Manager, YAWMM, Dop-Mii, entrambe le versioni di Bannerbomb, Hackmii Installer, ecc. Installa IOS con patch senza una connessione Wi-Fi sul tuo Wii Include una guida personalizzata(IN ITALIANO) facile da ...