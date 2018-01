Wii Wii URilasciato Nintendont versione 5 481

[Wii]Rilasciato ScummVM Wii v2.0.0b2 : La nuova versione stabile 2.0.0 di ScummVM è stata rilasciata un mese fa per qualche console.La console Wii è stata un pò tralasciata alla versione 1.5.0(secondo le pagine di wiibrew),una versione ormai obsoleta.Un utente del forum ufficiale di ScummVM, AReim1982 ,ha rilasciato la versione 2.0.0b2 per Wii,un aggiornamento di ben 20 MB con le ultime modifiche effettuate dal Team ScummVM. ScummVM è un programma inizialmente sviluppato per avviare ...

[Wii]Rilasciato ModMii v6.4.3 : Lo sviluppatore XFlak ha rilasciato un nuovo aggiornamento di ModMii in versione 6.4.3.ModMii, precedentemente noto come NUS Auto-Downloader, è in grado di scaricare tutti i file necessari per modificare qualsiasi console Wii (4.3U / E / J, e 4.2K o inferiore).Inoltre può generare guide personalizzate in base alle specifiche della tua Wii e salvare i file nella scheda SD nelle posizioni appropriate per semplificare la gestione offline. Cosa può ...

Call of Duty : WWii è ancora una volta il titolo più venduto in UK : Mentre pochi giorni fa vi riportavamo il trailer ufficiale dell'evento The Resistance di Call Of Duty: WWII, ecco che oggi lo sparatutto targato Sledgehammer Games torna protagonista con i recenti dati di vendita relativi al mercato del Regno Unito.Come segnala MCV, scopriamo che nell'ultima settimana Call Of Duty: WWII conquista nuovamente la prima posizione nella classifica UK. Il titolo, quindi, si conferma per la decima volta il più venduto ...

Call of Duty : WWii - The Resistance - ecco il trailer ufficiale dell'evento : La Resistenza è alla ricerca di nuove reclute. Preparatevi per il primo DLC di Call of Duty: WWII - "The Resistance", con un nuovo evento di gioco gratuito a partire dal 23 gennaio, che includerà: la nuova Divisione Resistenza, più armi gratuite, il ritorno della modalità "Demolizione", il nuovo equipaggiamento Resistenza, le playlist con PE doppi e altro ancora.Il trailer esclusivo è visualizzabili qui di seguito.Read more…

Nel mercato USA PS4 è la console più venduta del 2017. Il gioco più venduto? Call of Duty : WWii : Come vi abbiamo già riportato, Switch è la console più venduta negli USA durante il mese di dicembre (Xbox One al secondo posto e PS4 al terzo) ma quali sono i leader nelle vendite, per quanto riguarda hardware e software, in tutto il 2017?NPD ha rivelato i dati riguardanti gli USA annunciando il gioco e la console più venduti del 2017. Per quanto riguarda i giochi, ad avere la meglio è Call of Duty: WWII, un classico per la classifica dedicata ...

Apple distribuirà una serie TV con Kristen Wiig - coprotagonista di Ghostbusters - : ... veterana del Saturday Night Live e coprotagonista di Ghostbuster del 2016 Apple continua a dominare i bollettini di anticipazioni e indiscrezioni del mondo dello spettacolo USA: ora si apprende che ...

[Wii/GC]Rilasciato Witgui v2.2.10 per macOS : Lo sviluppatore desairem ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Witgui in versione 2.2.10. Witgui è un gestore gratuito di giochi Wii e GameCube per macOS. Si tratta di un’interfaccia grafica basata su wit , wwt e il database gametdb.com ,inoltre implementa le caratteristiche più utilizzate di wit e wwt che include: L’ elenco di giochi Wii e GameCube sul tuo Mac con un unità esterna e le partizioni WBFS La conversione tra i ...

Grande successo per Nintendo Switch anche in Italia : superate le vendite di Wii nei primi 10 mesi dal lancio : Del Grande successo riscosso da Nintendo Switch ne abbiamo parlato ampiamente sulle pagine di Eurogamer.it, la console ibrida della Grande N può contare una vasta base installata. La console ha già venduto più di quanto abbia fatto Wii U nel suo intero ciclo vitale, secondo i dati riportati da Famitsu, ora vi comunichiamo che Switch è stato un successo anche in Italia.Infatti, Nintendo Italia conferma che Switch ha raggiunto risultati ...

[Wii]Rilasciato ModMii per Windows v6.4.2 : Lo sviluppatore XFlak ha rilasciato un nuovo aggiornamento di ModMii in versione 6.4.2.ModMii, precedentemente noto come NUS Auto-Downloader, è in grado di scaricare tutti i file necessari per modificare qualsiasi console Wii (4.3U / E / J, e 4.2K o inferiore).Inoltre può generare guide personalizzate in base alle specifiche della tua Wii e salvare i file nella scheda SD nelle posizioni appropriate per semplificare la gestione offline. Cosa può ...

E' Ufficiale : Nintendo Switch ha venduto più di quanto abbia fatto Wii U nel suo intero ciclo vitale : Secondo gli ultimi dati Famitsu Switch ha superato le vendite di Wii U in Giappone, riporta Nintendoeverything.Fino al 31 dicembre la nuova console ha raggiunto le 3.407.158 unità vendute, mentre Wii U è riuscita a vendere 3.301.555 unità nel corso del suo ciclo vitale. Switch ha inoltre venduto 115.255 unità durante la settimana del 25 dicembre, mentre Wii U 69 unità.Secondo alcuni reports precedenti le vendite della console ibrida di Nintendo ...

Call of Duty WWii : al via il weekend con doppi punti XP nelle modalità multiplayer e Zombie : Call of Duty WWII ha riscosso un ottimo successo lo scorso anno, posizionandosi costantemente nei primi gradini delle classifiche dei giochi più venduti, in particolare abbiamo visto come in UK il titolo di Sledgehammer Games abbia ottenuto molti consensi, chiudendo in vetta alla classifica il 2017.Lo sparatutto, che riporta i giocatori alle ambientazioni storiche della Seconda Guerra Mondiale, può contare su una vasta base di utenti, i quali ...

Call of Duty : WWii - rivelati i contenuti gratuiti di gennaio per gli abbonati Twitch Prime : Gli utenti che avranno collegato il proprio account del gioco a quello del servizio premium della piattaforma di streaming potranno ottenere questo mese una skin per le armi e due casse ...

Call of Duty WWii : disponibile la patch 1.08 per PS4 : L'apprezzato Call of Duty WWII ha ricevuto una nuova patch su PlayStation 4, la 1.08, che presto sarà disponibile anche per Xbox One e PC. Con questo aggiornamento termina l'evento Winter Siege iniziato l'8 dicembre 2017.L'update, del peso di 1,08 GB, può essere scaricato dagli utenti PS4 e, come segnala Gearnuke, pone fine all'evento invernale rimuovendo anche le decorazioni natalizie dal Quartier Generale. I giocatori, tuttavia, potranno ...

[Wii U]Rilasciato WUP-Installer GX2 v1.3 r21 : Lo sviluppatore dj_skual ha rilasciato una nuova revisione 21 di WUP-Installer GX2 v1.3.Questa applicazione basata su “WUP Installer y Mod” di Yardape e sulla GUI delle sorgenti di “Loadiine GX2”, permette di installare titoli pubblici come giochi, aggiornamenti dei giochi o DLC nella memoria di sistema (NAND) o USB per WiiU. Ci sono 3 versioni: – una versione funziona da HBL channel e HBL. – Un’altra, ...