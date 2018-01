WhatsApp vs WhatsApp Business | le differenze

Non ha informato utenti : Antitrust sanziona WhatsApp per 50mila euro - : L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha punito la società per "inottemperanza agli obblighi informativi agli utenti": non ha pubblicato l'estratto del provvedimento che definiva ...

Affaroni da Ikea? No - è la nuova bufala su WhatsApp : Continuano le truffe su WhatsApp: stavolta tocca a Ikea, protagonista di una nuova campagna di messaggi bufala. Ancora una volta, come è già accaduto molto spesso di recente, si tratta di una campagna di scam, volta a far aprire un sito visibilmente truffaldino che con ogni probabilità si approprierà di qualche dato degli utenti. L'articolo Affaroni da Ikea? No, è la nuova bufala su WhatsApp è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

WhatsApp di nuovo a pagamento? Ecco la verità Video : #WhatsApp è la piattaforma più utilizzata per scambiare messaggi, chiamate, inviare foto ecc. Nell'ultimo periodo sono arrivate alcune nuove funzioni che hanno fatto molto piacere a tutti gli utenti della piattaforma. Una fra tutte riguarda ad esempio la possibilita' di cancellare i messaggi gia' inviati. Tale funzione ha riscosso molto successo, ma l'azienda non smettera' sicuramente di stupire i suoi clienti. La nuova bufala I primi utenti di ...

WhatsApp - ecco la super novità : si potrà inviare denaro da account ad un altro Video : Il 2018 potrebbe essere un altro anno importante per quanto riguarda i sistemi di messaggistica istantanea: considerato il crescente utilizzo di applicazioni come #WhatsApp, #Telegram o Messenger di Facebook, gli sviluppatori stanno cercando di implementare al massimo queste applicazioni con il fine di fornire agli utenti un sistema sempre più innovativo. in questo inizio 2018 WhatsApp è sicuramente uno dei sistemi di messaggistica istantanea ...

WhatsApp : ecco come recuperare i messaggi cancellati per sbaglio Video : #WhatsApp è ormai per certo una delle applicazioni più utilizzate per scambiare #messaggi. L'app da' tante opportunita' ad i suoi consumatori, che sono ben lieti di accogliere tutte le nuove funzioni che vengono di volta in volta introdotte. Recentemente è stata introdotta una nuova versione della piattaforma chiamate Business, che è a disposizione per le piccole aziende. Tale app permettera' infatti a chi possiede un'attivita' di poter ...

WhatsApp choc - un'altra pericolosa truffa in circolo Video : #WhatsApp, anche nel 2018, può essere considerata una delle principali applicazioni di messaggistica istantanea [Video] disponibili su #Smartphone Android e iPhone. Questa consapevolezza si rinnova di anno in anno, grazie alle molteplici integrazioni software che il team degli sviluppatori perfeziona in favore degli utenti. Nuove truffe coinvolgono gli utenti di WhatsApp In queste ore, diversi utenti segnalano la ricezione di un SMS che invita ...

WhatsApp : ecco come recuperare i messaggi cancellati per sbaglio : WhatsApp è ormai per certo una delle applicazioni più utilizzate per scambiare messaggi. L'app dà tante opportunità ad i suoi consumatori, che sono ben lieti di accogliere tutte le nuove funzioni che vengono di volta in volta introdotte. Recentemente è stata introdotta una nuova versione della piattaforma chiamate Business, che è a disposizione per le piccole aziende. Tale app permetterà infatti a chi possiede un'attività di poter comunicare in ...

WhatsApp choc - un'altra pericolosa truffa in circolo : WhatsApp, anche nel 2018, può essere considerata una delle principali applicazioni di messaggistica istantanea disponibili su smartphone Android e iPhone. Questa consapevolezza si rinnova di anno in anno, grazie alle molteplici integrazioni software che il team degli sviluppatori perfeziona in favore degli utenti. Nuove truffe coinvolgono gli utenti di WhatsApp In queste ore, diversi utenti segnalano la ricezione di un SMS che invita questi ...

Messaggio abbonamento WhatsApp in scadenza : la bufala del rinnovo o disattivazione in dollari : Un Messaggio con la notizia dell'abbonamento WhatsApp in scadenza sta girando sulla nota applicazione di messaggistica attraverso chat singole e di gruppo. Una nuova bufala è dunque pronta per essere servita agli utenti italiani che utilizzano in massa lo strumento di comunicazione? Certo che si e basterebbe un po' più di attenzione per notare come la nota sia fake. La esamineremo nel dettaglio, per quanto brevissima e lapidaria. Il Messaggio ...

WhatsApp - la truffa del messaggio che non disattiva l’applicazione - ma si introduce ovunque : Occhio al messaggio truffa che potrebbe arrivare su Whatsapp: “Controlla le tue informazioni su Whatsapp. Il tuo account Whatsapp verrà disattivato, controlla le tue informazioni”. È tutto falso. L’allerta su Commissariato di PS On Line della Polizia Postale: non procedete né condividete, in realtà, si tratta di una truffa… Provocare una gesto istintivo nell’utente del servizio di messaggistica (utilizzato da tutti ...

WhatsApp al centro di una nuova pesante truffa via SMS : WhatsApp non è soltanto un servizio molto popolare ma anche uno di quelli al centro di tentativi di truffa, come quello che viene diffuso con un SMS L'articolo WhatsApp al centro di una nuova pesante truffa via SMS è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

WhatsApp adesso si fa business : Era attesa ed è arrivata. È una versione della popolare app di chat dedicata a piccole attività e aziende. per un rapporto più serrato con i propri clienti....

Riascoltiamo messaggi vocali WhatsApp divertenti prima di inviarli : consiglio per gli audio : Sta per arrivare sul mercato un aggiornamento estremamente importante per una delle app più popolari al mondo, visto che a breve potremo riascoltare i messaggi vocali Whatsapp prima di inviarli, anche quelli divertenti. Si tratta di una funzione richiesta a gran voce dagli utenti Android ed iPhone, ma fino a questo momento gli sviluppatori non hanno mai confermato l'intenzione di rilasciare un upgrade del genere. Tuttavia, proprio in questi ...

WhatsApp : ecco come sapere chi spia il vostro account Video : Da un paio di anni a questa parte, #Whatsapp si è evoluto molto velocemente, al punto da non essere considerato più una semplice applicazione per lo scambio di #messaggi, ma un vero e proprio social network. Ovviamente, non è ai livelli di Facebook, Twitter e Instagram [Video], tuttavia può essere considerato in quella sfera. Infatti, non solo vengono inviati dei messaggi, ma anche file, foto, Video, allegati e si possono addirittura effettuare ...