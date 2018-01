WhatsApp di nuovo a pagamento? Ecco la verità

WhatsApp - arriva il nuovo profilo business : tutte le novità Video : E' una delle applicazioni più utilizzate dagli utenti #Smartphone ed insieme a #Telegram e Messenger rappresenta uno dei mezzi di comunicazione preferiti dagli utenti: parliamo di #WhatsApp, il sistema di messaggistica diventato di grande utilita' non solo fra privati, ma anche per le aziende. In Italia è ora disponibile anche la versione business, ed il fatto che il Bel Paese sia una delle prime nazioni ad usufruire del nuovo servizio insieme a ...

Nuovo virus-spia ruba i messaggi di WhatsApp e registra le conversazioni - : Si tratta del virus Skygofree diffusosi attraverso siti contraffatti dei principali operatori di reti telefoniche nei quali agli utenti viene proposto di installare "un app per velocizzare internet". "...

Bufala polveri sottili e donne armate dell’ASL che le misurano : su Facebook e WhatsApp è di nuovo caos : Torna la Bufala delle polveri sottili con annesse donne armate che si presentano a casa come dipendenti dell'ASL con il compito di misurare alcuni valori ma che in realtà hanno ben altro scopo (non meglio specificato). In particolare sulle bacheche Facebook ma anche sull'irrinunciabile WhatsApp ecco che giunge la notizia fake che in molti (ma non tutti) hanno imparato a riconoscere e distinguere nel 2017 ma che nel 2018 torna alla grande per ...

Fa tremare il nuovo virus Android per device Samsung - Huawei ed ASUS : spiato pure WhatsApp : Sta prendendo piede in questi ultimissimi giorni un nuovo virus Android, che pare godere di una struttura nettamente più complessa ed avanzata rispetto a quelli che abbiamo tratto di recente su queste pagine. Il suo nome è Skygofree e, giusto premetterlo subito, non è legato né a Sky, né tantomeno alla celebre app SkyGo che tanto è utilizzata dagli abbonati alla nota tv a pagamento. Nel dettaglio, siamo al cospetto di uno spyware che rischia di ...

WhatsApp e note vocali : cosa c’è di nuovo : WhatsApp ha aperto il 2018 in pompa magna e si prepara a lanciare altri due aggiornamenti interessanti. Il primo riguarda un problema che attanaglia(va) gli utenti compulsivi di note audio, già lusingati dall’introduzione di un blocco nella registrazione. Il secondo, invece, è una spinta verso il passaggio da chiamate vocali a videochiamate. Ma procediamo con ordine. LEGGI ANCHEWhatsApp, le novità del 2018 per gruppi e chat (arriva anche ...

WhatsApp a pagamento di nuovo? : Probabilmente avrebbe vinto il premio per la prima bufala del 2018, se ce ne fosse stato uno. Stiamo parlando della nuova catena che sta girando su Whatsapp e che ci avvisa che, dal 13 Gennaio, il servizio diventerà a pagamento. Per fortuna, però, il CEO dell’app è talmente clemente che, se siete degli assidui utilizzatori, ve lo farà mantenere gratuito. La bufala (già vista) di Whatsapp a pagamento No, non state assistendo ad un ...

WhatsApp non funziona su BlackBerry OS - 10 e Windows Phone 8.0 da oggi 1 gennaio : attivazione su nuovo telefono e salvataggio chat : Il 1 gennaio 2018 è arrivato e come promesso WhatsApp non funziona più su smartPhone BlackBerry OS, 10 e Windows Phone 8.0. Cosa devono fare ora tutti gli utenti rimasti a secco dell'applicazione di messaggistica così utilizzata? Magari in occasione delle feste sarà pure arrivato sotto l'albero un nuovo device, questo si supportato e dunque sarà fondamentale procedere all'attivazione dell'app su quest'ultimo device, non senza prima magari ...

WhatsApp Down - l'applicazione smette di funzionare in tutto il mondo (di nuovo) Video : Tra tutte le applicazioni per smartphone dedicate alla messaggistica istantanea, #Whatsapp è di certo quella più utilizzata al mondo e il motivo di tale successo è presto detto: la semplicita' di utilizzo e il suo rilascio in tempi favorevoli ha permesso all'applicazione di giungere ai traguardi noti ad oggi. Oltre a ciò, è possibile anche dar merito a tutte le varie funzionalita' che ne hanno elevato il grado di sicurezza, come ad esempio la ...

Felice anno nuovo! Ma WhatsApp è offline : non funziona in gran parte del mondo [AGGIORNAMENTI] : Felice anno nuovo! Siamo tutti pronti a brindare e a mandare simpatici auguri attraverso WhatsApp, ma proprio stasera l’app di messaggistica più diffuso è down: non funziona in gran parte del mondo. Si spera che il problema venga risolto nel minor tempo possibile. Notizia in aggiornamento L'articolo Felice anno nuovo! Ma WhatsApp è offline: non funziona in gran parte del mondo [AGGIORNAMENTI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Felice Anno Nuovo! Ecco FRASI e CITAZIONI per gli auguri di Buon Capodanno 2018 su Facebook e WhatsApp : Buone Feste! Addio 2017, il CapodAnno 2018 è arrivato! E’ il momento in cui si inviano e si ricevono gli (immancabili) auguri propiziatori per un “Buon 2018“, “Buon Anno Nuovo” o “Felice Anno Nuovo” e così via. Ormai Natale è trascorso, adesso segue il 1° dell’Anno, ed è il momento, quindi, di chiedersi dove poter trovare ad esempio FRASI e CITAZIONI da inviare alle persone a noi care. Ve ne proponiamo ...

Felice Anno Nuovo! Ecco i VIDEO più belli per gli auguri di Buon Capodanno 2018 su Facebook e WhatsApp : Buone Feste! Addio 2017, il CapodAnno 2018 sta già bussando alla porta! E’ il momento in cui si inviano e si ricevono gli (immancabili) auguri propiziatori per un “Buon 2018“, “Buon Anno Nuovo” o “Felice Anno Nuovo” e così via. Ormai Natale è trascorso, adesso segue il 1° dell’Anno, ed è il momento, quindi, di chiedersi dove poter trovare ad esempio VIDEO simpatici da inviare alle persone a noi care. ...

Con l’anno nuovo WhatsApp dice addio a BlackBerry 10 e Windows Phone 8 : Cattive notizie per gli utenti WhatsApp rimasti affezionati ai loro vecchi smartPhone BlackBerry e Windows: come ricorda la pagina web dedicata al supporto tecnico per la piattaforma di messaggistica, a partire dall’anno prossimo i dispositivi dotati delle versioni meno recenti di Windows Phone e dei sistemi operativi BlackBerry OS e BlackBerry 10...