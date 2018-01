Wall Street | Nasdaq in orbita | Netflix guida lo shopping

Verizon debole a Wall Street nonostante i conti : (Teleborsa) - Performance debole per Verizon Communication , che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,79% rispetto alla seduta precedente. Il gruppo ha chiuso il quarto trimestre con ...

Netflix spicca il volo a Wall Street (+10 - 2%) - mercato apprezza la trimestrale : Il big Usa della tv in streaming ha visto i risultati trimestrali salire, con una clientela sui mercati internazionali in crescita nonostante l'aumento delle tariffe. Nel dettaglio, Netflix ha chiuso ...

Netflix incanta Wall Street : conti 'bellissimi' e il titolo vola : ...annunciati e l'ottima trimestrale pubblicata ieri a mercati chiusi sono stati premiati dagli investitori internazionali che nel giro di poche ore hanno consentito al colosso della tv in streaming di ...

Wall Street cauta dopo accordo Senato su shutdown : Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street, dopo i record aggiornati la vigilia e, all'indomani del voto da parte del Congresso USA allo sblocco dello shutdown con una proroga che durerà tre ...

Netflix fa record di utenti e sbanca Wall Street. Capitalizzazione boom : (Teleborsa) - Netflix fa scintille per numero di utenti e spicca il volo a Wall Street . Il colosso dei video in streaming ha annunciato ieri risultati sensibilmente superiori alle attese in termini di crescita dei clienti, soprattutto fuori dagli USA. Grazie alla pubblicazione dei numeri del trimestre, il ...

Borsa : Europa in rialzo sulla scia dei record di Wall Street - a Milano bene le banche : Intanto questa mattina la Banca centrale giapponese ha confermato la propria politica ultra-accomodante. Parigi sale dello 0,42%, Francoforte dello 0,88% e Milano dello 0,51%. Anche Madrid guadagna ...

Netflix vola a Wall Street grazie al boom di nuovi abbonati : Proprio su queste basi, Hastings, che si è tra l'altro detto poco preoccupato dalla sempre più agguerrita competizione nel settore e dall'imminente lancio della piattaforma di streaming di Disney, ha ...

Netflix vola a Wall Street grazie al boom di nuovi abbonati : Netflix spopola sui mercati internazionali Il colosso dello streaming ha archiviato l'ultimo trimestre del 2017 con un utile netto di 41 centesimi per azione, in linea con il consensus Thomson ...

Netlifx : boom di abbonati - vola a Wall Street : Nel 2017 le entrate da streaming sono salite del 36% a 11,6 miliardi e sono arrivati 24 milioni di nuovi abbonati. Nei risultati risalta un onere di 39 milioni di dollari per i contenuti che la ...

Valore record per Netflix a Wall Street : 23.15 Netflix archivia il quarto trimestre con un numero di abbonati oltre le attese, sia a livello internazionale sia negli Usa. Il titolo vola in Borsa e la capitalizzazione di mercato di Netflix per la prima volta sale sopra i 100 miliardi di dollari. Da ottobre a dicembre, gli abbonati internazionali di Netflix sono aumentati di 6,36 milioni contro 5,05 milioni attesi da Wall Street e contro 5,05 mln previsti dalla società. Negli Usa sono ...

Wall Street si rafforza dopo l'accordo per lo stop allo shutdown : Wall Street si rinforza a metà giornata . dopo una partenza cauta gli investitori si danno agli acquisti rinfrancati dall'intesa trovata al Senato tra tra democratici e repubblicani che sarebbero ...