: IL VIMINALE COMUNICA CHE SONO STATI AMMESSI 75 SIMBOLI ELETTORALI LE SCHEDE PER IL VOTO VERRANNO SOSTITUITE DA ROTOLI DI CARTA IGIENICA - Pinucci63757977 : IL VIMINALE COMUNICA CHE SONO STATI AMMESSI 75 SIMBOLI ELETTORALI LE SCHEDE PER IL VOTO VERRANNO SOSTITUITE DA ROTOLI DI CARTA IGIENICA - LissoniLuisa : RT @ConsLomb: #Voto #4marzo #elezioni politiche e regionali: su - LombardiaOnLine : RT @ConsLomb: #Voto #4marzo #elezioni politiche e regionali: su - prettySure77 : RT @ConsLomb: #Voto #4marzo #elezioni politiche e regionali: su - antoniopascotto : Elezioni, da Robin Hood ai partiti più noti: sono 98 i simboli depositati al Viminale per il voto del 4 marzo -... -

75su 103 Ilha ammesso alle elezioni politiche del 4 marzo 75dei 103depositati entro il termine di domenica scorsa. In 19 casi il ministero ha chiesto la sostituzione del simbolo e/o l'integrazione della dichiarazione di trasparenza entro 48 ore dalla notifica. Per carenza documentale, 9 contrassegni non potranno presentare le liste. Sul sito http://dait.interno.gov.it/elezioni saranno pubblicati simbolo, programma, liste, statuto e altro di pgni partito, movimento o gruppo.(Di martedì 23 gennaio 2018)