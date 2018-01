: "Voto Lgbt sempre più traversale, non più ostile al centrodestra". Sondaggio Euromedia Research pe - Pirozzi11 : "Voto Lgbt sempre più traversale, non più ostile al centrodestra". Sondaggio Euromedia Research pe - HuffPostItalia : "Voto Lgbt sempre più traversale, non più ostile al centrodestra". Sondaggio Euromedia Research per Gay Center - 55CANCRI : @MonicaCirinna @justoutofmood @democratica_web @pdnetwork Ci potrebbe ricordare che tipi di ammendamenti erano in b… - bloodaxes1 : RT @angyco888: Proposta PD, voto della maggioranza 5stelle: perche' quando si tratta di cose UTILISSIME come questa M5S e PD sono 100% d'ac… - JPCK72 : RT @angyco888: Proposta PD, voto della maggioranza 5stelle: perche' quando si tratta di cose UTILISSIME come questa M5S e PD sono 100% d'ac… -

(Di martedì 23 gennaio 2018) Ildegli omosessuali èpiù trasversale e non piùal. "Nell'elettorato italiano c'è un bacino molto sensibile algay e che è disposto a votare chi inserisce nei propri programmi proposte contro l'omofobia e a favore dei diritti degli omosessuali". Il dato, consegnato dal portavoce del Gay Center, Fabrizio Marrazzo, emerge dalrealizzato da Euromedia Research e presentato stamane alla Camera dei deputati.Dati alla mano, il 61,5 per cento degli italiani è favorevole alla legge contro l'omofobia e, a destra, il partito di Giorgia Meloni è quello con gli elettori più gay friendly. Il nord est del Paese risulta il territorio più favorevole ai dirittimentre il 27,3 per cento degli italiani vede con interesse la nascita di una Lista Gay e - sottolinea il report consegnato da Gay ...