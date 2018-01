"Voto Lgbt sempre più traversale - non più ostile al centrodestra". Sondaggio Euromedia Research per Gay Center : Il voto degli omosessuali è sempre più trasversale e non più ostile al centrodestra. "Nell'elettorato italiano c'è un bacino molto sensibile al voto gay e che è disposto a votare chi inserisce nei propri programmi proposte contro l'omofobia e a favore dei diritti degli omosessuali". Il dato, consegnato dal portavoce del Gay Center, Fabrizio Marrazzo, emerge dal Sondaggio realizzato da Euromedia Research e ...