Volley | Cev Cup | per UYBA sfida al calor bianco ad Istanbul

Volley : Cev Cup - Casalmaggiore a tutto gas nell'andata degli ottavi : LA CRONACA DEL MATCH- Primo set. Le padrone di casa partono forte e Kosekova sigla l'ace del 3-1 ma Casalmaggiore risponde e accorcia: 2-3. Drews ci prova a rimettere tutto in parità ma il muro di ...

Volley femminile - CEV Cup 2018 – Casalmaggiore surclassa il Bekescsabai e ipoteca i quarti di finale : Casalmaggiore ha asfaltato il Linamar Bekescsabai per 3-0 (25-20; 25-14; 25-15) nell’andata degli ottavi di finale della CEV Cup 2018 di Volley femminile, la seconda competizione continentale per importanza. Le ragazze in rosa hanno così fatto un passo importante verso la qualificazione al turno successivo: basterà conquistare due set, nel match di ritorno in programma tra due settimane al PalaRadi, per proseguire la propria avventura ...

Bekescsabai Casalmaggiore/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live (Cev Cup Volley femminile) : diretta Bekescsabai Casalmaggiore: info Streaming video e tv. Nuovo banco di prova per le ragazze di Lucchi, di ritorno dall'ennesimo KO rimediato in campioanto Serie A1.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 08:00:00 GMT)

Volley - SuperLega 2018 – 19^ giornata : pagelle - top e flop. Kovacevic mattatore - Russell perfetto - crollo Civitanova - mago Argenta : Nel weekend si è disputata la diciannovesima giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Vediamo quali sono stati i top, i flop e le pagelle dei giocatori che si sono messi maggiormente in luce. ANDREA Argenta: 9. L’esplosione definitiva. Dopo aver trascinato Modena al successo contro Verona, è l’uomo partita (insieme a Tine Urnaut) del successo dei Canarini sul campo di Civitanova. Nel big match ...

Volley : Cev Cup - Verona vince espugna il campo del Dukla Liberec : Liberec (REPUBBLICA CECA) - Vittoria in rimonta. La Calzedonia Verona vince a Liberec l'andata degli Ottavi di Cev Cup contro Dukla 3-1, dopo aver lasciato ai padroni di casa il primo set. ' Nella ...

Volley - CEV Cup 2018 – Verona strapazza il Dukla Liberec. Stern e Birarelli battono Stokr e compagni - quarti di finale più vicini : Verona ha sconfitto il Dukla Liberec per 3-1 (23-25; 25-21; 25-12; 25-19) nell’andata degli ottavi di finale della CEV Cup 2018 di Volley maschile, la seconda competizione continentale per importanza. Gli scaligeri hanno compiuto un passo importante verso la qualificazione al turno successivo: per strappare definitivamente il pass basterà conquistare due set nel match di ritorno in programma tra due settimane al PalaOlimpia, in caso di ...

DIRETTA/ Liberec Verona (risultato finale 1-3) : vittoria agevole per la Blu Volley (Cev Cup) : DIRETTA Liberec Verona: risultato finale 1-3. vittoria agevole per la Blu Volley in Cev Cup, la squadra di Nikola Grbic si impone in trasferta dopo aver lasciato per strada il primo set(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 19:46:00 GMT)

Volley : Cev Cup - Verona negli ottavi sfida il Dukla Liberec : Verona - La Calzedonia Verona vola in Repubblica Ceca dove mercoledì 17 gennaio alle 18.00 affronterà la sfida di andata degli ottavi di Finale sul campo del Dukla Liberec. Saltato l'ostacolo dei ...

Volley : Cev Cup - Verona vola in Repubblica Ceca per la sfida con il Dukla Liberec : Verona - Pronta a calcare nuovamente il suolo europeo, la Calzedonia Verona è in partenza per la Repubblica Ceca dove mercoledì 17 gennaio alle 18.00 affronterà la sfida di andata degli Ottavi di ...

CEV Volleyball Champions League - Splendida vittoria dell'Imoco sull'Agel Prostejov - Conegliano in vetta alla Pool B : Tutti i match della CEV Volleyball Champions League sono inoltre visibili in live streaming su Laola1.tv . CEV Volleyball Champions League LE CLASSIFICHE Pool A Developres SkyRes Rzeszow 3 (1-0), ...

Volley : Cev Cup - Casalmaggiore qualificazione in tasca : MPV: Valentina Zago (Pomì Casalmaggiore) LA CRONACA DEL MATCH- Sono le ospiti ad aprire le segnature con Jasper, ma Zago pareggia subito i conti. Le ospiti passano in vantaggio con Sikkes ma è ...

Volley : Cev Cup - Busto approda agli ottavi di finale : LA CRONACA DEL MATCH- Nel primo set i servizi di Piani e il muro di Wilhite fanno subito volare le farfalle (4-8); le farfalle approfittano di alcune ingenuità delle locali e Wilhite mette a terra il ...

Volley femminile - CEV Cup 2018 – Casalmaggiore surclassa lo Sneek e vola agli ottavi di finale : Casalmaggiore si è qualificata agli ottavi di finale della CEV Cup 2018 di Volley femminile. Le ragazze in rosa hanno sconfitto il VC Sneek per 3-0 (25-17; 25-19; 25-17) ribadendo il risultato dell’andata del primo turno a eliminazione diretta. Dopo aver demolito la modesta formazione olandese, le casalasche se la dovranno vedere con il Linamar Bekescsabai, avversario ungherese assolutamente alla portata nonostante le difficoltà che la ...

Volley femminile - CEV Cup 2018 – Busto Arsizio vola agli ottavi di finale - ora sfida alla corazzata Eczacibasi Istanbul : Busto Arsizio si è qualificata agli ottavi di finale della CEV Cup 2018 di Volley femminile, la seconda competizione continentale per importanza. Le Farfalle si sono sbarazzate del Bimal-Jedinstvo Brcko con un sonoro 3-0 (25-11; 25-14; 25-23) replicando così il risultato dell’andata del primo turno a eliminazione diretta. Le ragazze di coach Mencarelli sono però ora attese da una sfida durissima contro l’Eczacibasi VitrA Istanbul, ...