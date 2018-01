Vodafone Happy prorogato | sorrisi accumulabili fino a fine febbraio

Il nuovo Happy Friday di Vodafone è all’insegna degli sconti differenziati : È arrivato un nuovo venerdì e come dio consuetudine per gli utenti Vodafone è un Happy Friday, con nuovi regali per gli iscritti al programma fedeltà dell'operatore. Questa settimana ci sono due regali, uno riservato ad alcune provincie italiane e uno per tutti gli altri utenti. Siete pronti a scoprire di cosa si tratta? L'articolo Il nuovo Happy Friday di Vodafone è all’insegna degli sconti differenziati è stato pubblicato per la prima ...

Punti Vodafone Happy in scadenza e premi : dove trovare gli accessori regalo - doverose precisazioni : Il programma fedeltà Vodafone Happy è quasi in scadenza. Con i Punti accumulati con le ricariche sarà possibile ottenere dei premi a scelta tra accessori, offerte telefoniche con giga e minuti gratis, ristoranti e pernottamenti gratuiti, abbonamenti digitali e tanto altro. Il termine ultimo per aderire è quello del 31 gennaio, dunque mancano esattamente due settimane per scegliere come sfruttare il proprio bonus, qualunque sia il regalo ...

È già venerdì e quindi è ora dell’Happy Friday di Vodafone : Distratti forse dalle tante news provenienti da Las Vegas, dove in questi giorni si sta svolgendo il CES 2018, non ci siamo quasi […] L'articolo È già venerdì e quindi è ora dell’Happy Friday di Vodafone è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Come funziona Chili? Happy Friday di Vodafone con 10 euro di film a noleggio oggi 12 gennaio : Cos'è e Come funziona Chili, il regalo Happy Friday di Vodafone previsto per questo secondo venerdì del 2018? La piattaforma è già nota ai clienti dell'operatore mobile che nel corso del 2017 ha già avuto una partnership a tema intrattenimento ma per i meno attenti e per i nuovi clienti, meglio specificare di cosa si tratta e Come sarà possibile sfruttare al meglio il nuovo gift del programma fedeltà del vettore Vodafone. Chili è proprio una ...

Vodafone Happy Friday - ecco l'offerta di venerdì 5 gennaio : Come ogni venerdì una delle aziende di telefonia mobile più famose in Italia lancia una super promo per i suoi clienti. Parliamo di Vodafone, che per le festività di Natale aveva promosso Vodafone Smart, Pro e Red, tutt'ora attivabili. La Vodafone Happy Friday è tradizionalmente una promo a cadenza settimanale e che non è standard, piuttosto varia ogni settimana. Prima di concentrarci su questa, vogliamo soffermarci anche su Tim che almeno fino ...

È ancora venerdì e si festeggia con Happy Friday di Vodafone : È arrivato il primo venerdì del 2018 e ovviamente è un Happy Friday per gli utenti Vodafone iscritti al programma, che possono ricevere un nuovo regalo. L'articolo È ancora venerdì e si festeggia con Happy Friday di Vodafone è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Offerti 4 GB per 7 giorni con Happy Friday del 5 gennaio : richiesta premio Vodafone Happy : Eccoci pronti a parlarvi di Happy Friday di Vodafone Happy, che nella giornata di oggi 5 gennaio, primo venerdì del nuovo anno, mette sul piatto un premio molto ricco, che siamo sicuri farà gola a molti dei nostri lettori. Parliamo dell'opportunità di portarsi a casa 4 GB alla velocità del 4G della rete Vodafone (di cui potrete avvalervi anche per la navigazione in hotspot, se iscritti al programma 'Vodafone Exclusive'), da consumare ...

È l’ultimo venerdì del 2017 ed è ancora una volta un Happy Friday per Vodafone : È arrivato l'ultimo venerdì del 2017 e Vodafone premia un'ultima volta i suoi clienti con un nuovo Happy Friday, dedicato stavolta a chi viaggia. L'articolo È l’ultimo venerdì del 2017 ed è ancora una volta un Happy Friday per Vodafone è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Buono sconto Trenitalia con Happy Friday Vodafone del 29 dicembre : istruzioni coupon da 10 euro : Buono sconto Trenitalia con l'Happy Friday di Vodafone Happy di quest'oggi 29 dicembre, l'ultimo del 2017. Il programma del gestore rosso chiude in grande l'anno, con un coupon da 10 euro di cui poter usufruire a fronte di un acquisto pari o superiore a 20 euro. Per avere diritto al premio, dovrete entrare nell'app MyVodafone (dopo aver fatto il dovuto login, e quindi previa registrazione al servizio, di cui a questo punto dovreste essere ...

Non è ancora Natale ma almeno è venerdì - quindi c’è l’Happy Friday di Vodafone : È di nuovo venerdì ed è quindi il momento di scoprire quale regalo ha in serbo Vodafone per i suoi clienti con un nuovo Happy Friday. L'articolo Non è ancora Natale ma almeno è venerdì, quindi c’è l’Happy Friday di Vodafone è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Data scadenza punti Vodafone Happy : lista premi per sorrisi aggiornata a dicembre 2017 : Tra i nostri lettori saranno in moltissimi ad aver partecipato al programma Vodafone Happy che premia i clienti dell'operatore mobile da più tempo legati al proprio numero SIM. La Data di scadenza per la raccolta punti del vettore non è poi così lontana e di seguito proporremo la lista completa e aggiornata di tutti i premi richiedibili. Per accumulare punti con il programma Vodafone Happy grazie alle ricariche telefoniche ci sarà tempo solo ...

Ebook Kobo per l’Happy Friday Vodafone del 15 dicembre : lista 8 titoli disponibili - come scaricarli : Il regalo Happy Friday Vodafone di oggi 15 dicembre è un Ebook sulla piattaforma Kobo Rakuten, un dono dunque molto gradito soprattutto agli amanti della lettura e pure dei libri in formato digitale. Non è la prima volta che il vettore stringe un accordo con la piattaforma in questione e per questo venerdì la scelta è tra ben 8 opere Mondatori abbastanza recenti e pure diffuse. La lista degli Ebook Kobo disponibili è la seguente: Amici di ...

Super sconto Stefanel o Samsung il regalo Happy Friday Vodafone di oggi 8 dicembre - come approfittarne : Il regalo Happy Friday di Vodafone si sdoppia oggi 8 dicembre: sia Stefanel che Samsung sono partner del vettore mobile in questa giornata festiva e sarà il cliente a scegliere quale delle due promozioni far sue. Gli sconti in entrambi i casi sono abbastanza corposi e magari potrebbero rivelarsi più che utili per qualche regalo di Natale. Stefanel, come risaputo, è un marchio di abbigliamento femminile abbastanza esclusivo che punta molto ...

Vodafone Happy : 3€ in regalo da usare con Clash Royale e Clash of Clans! : Come ogni venerdì Vodafone Happy regala ad ogni suo utente un regalo speciale! Quello di oggi però sarà ancora più speciale per molti dato che Vodafone ha deciso di regalare 3€ da spendere per fare acquisti in app nei famosissimi Clash Royale e Clash of Clans: Vediamo come ottenerli! Offerte Vodafone: Natale Pass e 4G gratis!Anche questo Natale Vodafone ci fa una sorpresa e con Promo Natale Pass regala ai già clienti un Vodafone Pass a ...