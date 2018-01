Vittorio Sgarbi | è morto il papà Giuseppe

Vittorio Sgarbi - addio al padre Giuseppe : diventò scrittore a 93 anni : È morto ieri a Ferrara Giuseppe Sgarbi, detto 'Nino', farmacista con la passione per l'arte e padre di Elisabetta e Vittorio. Aveva 97 anni essendo nato a Badia Polesine (Rovigo) il 15 gennaio 1921. L'...

E' morto Giuseppe Sgarbi - scrittore e padre di Vittorio : Lutto in famiglia per Vittorio Sgarbi. E' morto oggi a Ferrara Giuseppe Sgarbi, detto Nino, all'età di 97 anni. padre di Elisabetta e Vittorio, farmacista con la passione per l'arte, era nato a...

Giuseppe ‘Nino’ Sgarbi - papà di Vittorio/ Morto il maestro d’arte e cultura nei cenacoli della sua casa-museo : Giuseppe "Nino" Sgarbi, il papà di Vittorio ed Elisabetta, è Morto a 97 anni: farmacista e grande appassionato di arte e cultura, "maestro" nei cenacoli della sua casa-museo(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 13:09:00 GMT)

Nino Sgarbi - è morto il padre del critico d'arte Vittorio. Farmacista con la passione per l'arte : E' morto oggi a Ferrara Giuseppe Sgarbi, detto 'Nino', Farmacista con la passione per l'arte e padre di Elisabetta e Vittorio. Aveva 97 anni essendo nato a Badia Polesine, il 15 gennaio 1921. L'8 febbraio uscirà a questo punto postumo, il suo ultimo romanzo, pubblicato da Skira con il titolo 'Il canale di cuori'. Solo nel 2014 aveva esordito nella narrativa con il romanzo Lungo l'argine del tempo, che la figlia Elisabetta l'aveva in ...

Morto Giuseppe Sgarbi - padre di Vittorio ed Elisabetta : Si è spento all'età di 97 anni Giuseppe Sgarbi. Farmacista ma anche grande narratore. Il padre di Vittorio ed Elisabetta ha raccontato le storie della campagna veneta dove era nato nel 1921. Ma anche le storie della sua famiglia e l'incontro con Caterina "Rina" Cavallini sposata senza dire niente a nessuno. Ma nelle sue storie c'era spazio anche per la sua amata farmacia e per la casa di Ro Ferrarese che in pochi ...

Mostre da vedere nel weekend : The Pink Floyd Exhibition - Picasso e De Chirico - Milo Manara - Le stanze segrete di Vittorio Sgarbi - Alessandro Penso - Salgado - Oliviero Toscani : Da "The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains" al Macro di Roma a "Picasso, De Chirico, Morandi 100 capolavori del XIX e XX secolo" a Palazzo Martinengo di Brescia e "One Day" di Alessandro Penso a Officine Fotografiche Milano, sette appuntamenti da non perdere per un weekend all'insegna dell'arte. E poi ultimi giorni di "Nel segno di Manara" a Palazzo Pallavicini di Bologna, "Genesi. Fotografie di Sebastia~o Salgado" al Pan Palazzo delle ...

Silvio Berlusconi - Vittorio Sgarbi : 'Mi candido con Forza Italia - ho un seggio sicuro al Senato' : 'Vado con Silvio Berlusconi, mi ha offerto un seggio sicuro al Senato per Forza Italia . Non presento più la mia lista, Berlusconi non vuole vedere Giulio Tremonti nemmeno dipinto, dice che la caduta ...

19 20 gennaio - Vittorio Sgarbi con "MICHELANGELO" al teatro Palazzo di Bari : Prossimi spettacoli in cartellone: "Eleganzissima" con la star di Strafactor, Drusilla Foer (3 febbraio) e "Nuda e Cruda", one woman show di Anna Mazzamauro (17 febbraio). Biglietti – 1° settore 37 ...

Daniele Ialacqua - su Vittorio Sgarbi : 'Alla Radio - ha detto cose sgradevoli sulla magistratura palermitana' : ... Daniele Ialacqua, in un post su Facebook ha scritto : 'sarebbe stato alla fine un incontro gradevole quello di oggi in Giunta con l'assessore Sgarbi, parlando di politica, cultura (ha apprezzato l'...

Selinunte - Vittorio Sgarbi : 'Entro sette mesi in piedi le colonne del tempio' : A Selinunte colonne del tempio in piedi entro sette mesi. 'Entro questo mese avrò un preventivo vero che farò vedere a un finanziatore molto attendibile e importante che deve darci la sua definitiva ...

Vittorio Sgarbi : "Luigi Di Maio non meriti 16mila euro al mese - perché non vali un c..." : "Se non hai qualità, tu, Di Maio, non meriti 16mila euro al mese, perché non vali un c...". Ospite a Non è l'Arena - il programma condotto da Massimo Giletti - Vittorio Sgarbi ha sferrato il suo attacco a Luigi Di Maio. Nel salotto televisivo di La7 si discuteva di stipendi d'oro dei parlamentari, quando il critico d'arte è intervenuto."Il vero politico disonesto è il politico incapace, quando uno ha ...

Vittorio Sgarbi chiamato a far parte del comitato Raffaello 2020 : Roma, 7 gen. (askanews) Raffaello 2020: Vittorio Sgarbi è stato chiamato dalla ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca Valeria Fedeli, a far parte del comitato Nazionale che promuove ...

Marina Ripa di Meana - Vittorio Sgarbi : 'Umiliava gli uomini sottomettendoli sessualmente' : È stata certamente il personaggio più notevole di quel passaggio d'epoca , da un piccolo mondo antico a un piccolo mondo moderno. Un caso interessante di femminismo non classico - sottolinea -, non ...

Morta Marina Ripa di Meana - il ricordo di Vittorio Sgarbi : "Il modo migliore per piegare un uomo è sedurlo e Marina è riuscita a essere femminista sottomettendo i maschi": parla così Vittorio Sgarbi di Marina Ripa di Meana,