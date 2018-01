Vittorio Brumotti aggredito ancora a Napoli | immagini ' tremende'

Vittorio Brumotti/ Giorgia Palmas nel passato : “Ora che sono single sacrifico tutto per combattere il crimine” : Vittorio Brumotti , Giorgia Palmas nel passato : “Ora che sono single sacrifico tutto per combattere il crimine” . Le ultime notizie sul biker di Striscia la Notizia dopo la rottura(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 18:34:00 GMT)

La battaglia coraggiosa di Vittorio Brumotti contro gli spacciatori : Vittorio Brumotti sta dimostrando di essere un campione di vita. Insieme alla sua troupe ha subito numerose aggressioni, alcune molto pericolose. Ma nonostante questo, insieme ai suoi uomini continua a combattere per il bene Un uomo coraggioso e da ammirare Famoso per essere campione di bike trial, Vittorio Brumotti è anche un ottimo conduttore televisivo. Ultimamente si sta facendo notare, con una battaglia molto rischiosa. Di recente ha ...

Vittorio Brumotti aggredito di nuovo : gli hanno fatto male Video : Il problema dello spaccio di droga nel nostro Paese non accenna a diminuire. Sostanze stupefacenti vengono vendute praticamente in tutte le citta' italiane, spesso in zone malfamate ma a volte anche in pieno centro. Come la #stazione centrale di Milano, dove decine di pusher ogni giorno vendono droga agli acquirenti. Ed è proprio qui che Vittorio #Brumotti è stato aggredito. Brumotti aggredito alla stazione di Milano Quello che doveva essere un ...