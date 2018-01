Viola gli arresti domiciliari | portata in carcere

Eysseric : 'Non abbiamo onorato la maglia Viola' : A Genova la Fiorentina è incappata in una brutta sconfitta nello scontro diretto per l'Europa League contro la Sampdoria. La squadra di Pioli si è fermata dopo una serie convincente di risultati anche ...

MOViola SERIE A / Var - gli episodi più discussi : Mertens e Hamsik - le decisioni di Orsato (21^ giornata) : MOVIOLA SERIE A: gli episodi più discussi, le revisioni del Var, l'analisi di quanto accaduto nella 21^ giornata di campionato. Il gol di Mertens al limite, possibile rigore in Inter Roma(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 17:19:00 GMT)

MoViola Serie A/ Var - gli episodi più discussi : Mertens-gol al limite - Icardi chiede un rigore (21^ giornata) : Moviola Serie A: gli episodi più discussi, le revisioni del Var, l'analisi di quanto accaduto nella 21^ giornata di campionato. Il gol di Mertens al limite, possibile rigore in Inter Roma(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 10:45:00 GMT)

In carcere dopo aver Violato la prescrizioni degli arresti domiciliari : I carabinieri della stazione di Oltretorrente ieri hanno tratto in arresto, in esecuzione di un decreto di aggravamento della misura cautelare emesso dal gip del tribunale di Modena, un cittadino ...

Spezia-Palermo - spettacolo sugli spalti meno in campo : finisce a reti inViolate [FOTO] : 1/14 LaPresse/Tano Pecoraro ...

Alimenti non tracciati e Violazioni nella casa famiglia per anziani - denunciato il dirigente : Approfondimenti Ristorazione abusiva, blitz dei Nas nel bar nella struttura del Campus X 26 maggio 2016 Blitz dei Nas al bar dell'ospedale, attività sospesa per sporcizia e blatte 5 dicembre 2016 ...

Vita dura per gli hacker : Xiaomi continua a Violare la licenza GPL : A tre mesi dalla presentazione di Xiaomi MI A1, il produttore cinese non ha ancora rilasciato il codice sorgente del kernel. Oltre a violare la licenza GPLv2, il comportamento di Xiaomi impedisce agli sviluppatori di custom ROM di poter creare firmware o kernel alternativi, come denuncia il noto sviluppatore Francisco Franco. L'articolo Vita dura per gli hacker: Xiaomi continua a violare la licenza GPL è stato pubblicato per la prima volta su ...

Al Var dello sport gli arbitri festeggiano la moViola in campo : Filippo Grassia Milano Mai incontro con i dirigenti arbitrali è apparso trasparente e credibile come quello svoltosi ieri mattina in lega calcio con gli allenatori e replicato nel pomeriggio con i ...

Villa Literno - chiuso centro accoglienza migranti per Violazioni igieniche - : La prefettura di Caserta ha disposto la chiusura del centro di accoglienza gestito a Villa Literno dalla coop sociale Quadrelle 2001 di Quindici (Avellino). Nella struttura erano ospitati 40 ...

Gli Stati Uniti hanno accusato VKontakte di Violare i diritti d'autore - : ... e tutto in essa circa 30 siti, tra cui il più grande negozio online cinese taobao.com, il servizio scientifico Sci-Hub e il sito di streaming kinogo.cc.

Pomigliano Calcio - il ds Violante si è dimesso : NAPOLI - Il Pomigliano Calcio, club di Serie D, saluta il suo direttore sportivo. Salvatore Violante ha rassegnato le sue dimissioni dopo essere ritornato proprio in questa stagione. Lo ha fatto con ...

Clamoroso Russia 2018 : l’Iran ha Violato le norme della FIFA - spiraglio di ripescaggio per l’Italia : Per l’Italia sembra aprirsi un nuovo spiragio di ripescaggio ai Mondiali di Russia 2018. La notizia va presa con le molle ma rispetto a quanto accaduto nelle settimane precedenti con i ‘casi’ Perù e Spagna, questa volta c’è un dato di fatto: l’Iran ha violato le leggi della FIFA e potrebbe quindi essere escluso dal prossimo campionato del mondo dal massimo organismo del calcio mondiale. Ma cosa ha fatto la nazionale ...

India : l’autorità per la tigre denunciata dagli esperti governativi per Violazione dei diritti indigeni : l’autorità nazionale Indiana per la conservazione della tigre (NTCA) è sotto crescente pressione a causa dell’ordinanza illegale da lei emessa, che vieta il riconoscimento dei diritti forestali dei popoli tribali nelle riserve delle tigri. L’ordinanza ha spinto Survival International a lanciare il boicottaggio mondiale del turismo il novembre scorso. Alcune informazioni giunte a Survival hanno rivelato che la […]

Myrna Herzog contro Alitalia per la Viola distrutta : la risposta della compagnia aerea e gli ultimi aggiornamenti : Il post della musicista israeliana Myrna Herzog contro Alitalia ha fatto rapidamente il giro del mondo, condiviso da decine di migliaia di persone che si sono sentite in diritto di esprimere la propria opinione su quanto accaduto. Myrna Herzog ha condiviso su Facebook alcune immagini della sua preziosa viola del '600 dopo lo sbarco da un volo Alitalia. La musicista ha riposto lo strumento come bagaglio da stiva assumendosi la responsabilità ...