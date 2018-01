Vi considerate dei maestri di Guitar Hero? Provate a completare Through the Fire and

: @Loris10188073 @GCeddia @gobboveroefiero @pemar2 @PaoloCerutti7 @D0ubles0ulBobby @GobboFashion @GisiRaf Citate come… - tantononcambio : @Loris10188073 @GCeddia @gobboveroefiero @pemar2 @PaoloCerutti7 @D0ubles0ulBobby @GobboFashion @GisiRaf Citate come… - caribbeanblue : @andoniopre Io ho scoperto nei miei vari anni di chat e appuntamenti improbabili che gemelli e bilancia sono consid… - ilmochi : @VictorXMenendez @ilham_mounssif Più che altro non capisco come affermazioni del genere non vengano considerate raz… - tophtw : Inizio un po' a stancarmi di seguire alcuni account, perchè sono molto simpatici ma hanno il brutto vizio di retwit… - Fernando_Liuzzi : RT @CGILLOMBARDIA: #CGIL #CISL #UIL lombarde sostengono le iniziative di lotta che unitariamente deciderà la categoria dei metalmeccanici d… -

(Di martedì 23 gennaio 2018) Randy Ladyman è uno streamer di Twitch di 22 anni che gioca ada quando ne ha 12 e che ha deciso di tentare un'impresa apparentemente impossibile:theand Flames alla difficoltà esperto senza alcun errore e completamente bendato.Per chi non lo sapesse,theand Flames dei DragonForce è considerata una delle canzoni più difficili di3: Legends of Rock e riuscire a portarla a termine senza alcun errore è già di per sé un'impresa per pochi. Farlo bendati senza interrompere mai il moltiplicatore di punteggio è qualcosa che ha dell'incredibile e che ha ovviamente richiesto una certa preparazione. Come riportato da Eurogamer.net, il ragazzo si è allenato per circa una settimana prima di raggiungere il proprio obiettivo.Ecco il video dell'impresa:Read more…