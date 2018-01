«Verginità vendesi» | storia di una provocazione sfuggita di mano

: Tra un po' spopoleranno questi cartelli #vendesi #verginita'. Poi si scrive che i #giovani non vogliono lavorare e… - Ema_bon_m : Tra un po' spopoleranno questi cartelli #vendesi #verginita'. Poi si scrive che i #giovani non vogliono lavorare e… - bambinanonsposa : "Vendesi verginità, pure le donne sbagliano". di Isabella Rauti - GigliottiAli : RT @IsabellaRauti: #modellaVendesi Ne parliamo #Oggi su @LaNotiziaTweet messa all’asta della #verginità lo racconta la protagonista al @The… -

(Di martedì 23 gennaio 2018) Tra le notizie di cui si è più chiacchierato la settimana scorsa in radio, tv e quotidiani, una era falsa, però la verità sullo sfondo è più interessante della notizia in sé, di cui a me per esempio non fregherebbe niente. La notizia falsa era che una giovane modella italiana avrebbe voluto vendere la suaall’asta sul sito di un’agenzia per pagarsi gli studi a Cambridge e aiutare sua sorella e i suoi genitori a comprarsi una casa. Non vi dico il mio amico Bruno Vespa: ci è andato a nozze. La modella italiana in reggicalze, lavenduta: parecchi elementi per uno storytelling che può appassionare un pubblico maturo, soprattutto maschile. A me non sembrava una notizia perché penso che ognuno possa fare quello che vuole, persino prostituirsi, anche se mi dispiace molto per le donne che lo fanno e un po’ anche per gli uomini che pagano: si perdono un sacco di belle ...