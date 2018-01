Veneto | assessore Lanzarin | riforma Ipab entro il 2018 2

Veneto : assessore Lanzarin - riforma Ipab entro il 2018 : Venezia, 23 gen. (AdnKronos) - “Il 2018 sarà l’anno della riforma delle Ipab in Veneto”, ha annunciato l’assessore al sociale della Regione Veneto Manuela Lanzarin presentando i nuovi accordi contrattuali tra Regione e Centro di servizio, metà dei quali sono istituzioni pubbliche di assistenza e ben

Pfas : assessore Veneto - richieste di aiuto dalle altre Regioni (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos)- Analizzando ulteriormente i dati toscani si può constatare che "per il 2017, nella rete di monitoraggio delle acque superficiali, sono stati programmati 6 campioni l’anno per l’analisi dei Pfas sul fiume Arno", che "durante il primo semestre 2017 sono state campionate 51 s

Pfas : assessore Veneto - richieste di aiuto dalle altre Regioni (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Dal 2015, appena insediatosi, l'assessore veneto all'Ambiente oltre a sollecitare una normativa statale ha anche chiesto di conoscere in Commissione Ambiente della Conferenza Stato-Regioni come si stessero muovendo le altre Regioni. Dopo anni e diversi solleciti, finalmen

Tav : assessore Veneto - Cipe finanzia tratta Verona - Bivio Vicenza (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Il progetto è finanziato con il Contratto di Programma tra Ministero e Rfi per 2 miliardi 713 milioni complessivi, di cui 984 milioni per la realizzazione del primo lotto costruttivo, i cui lavori potrebbero prendere avvio nel secondo semestre del 2018. Il tracciato si sv

Tav : assessore Veneto - Cipe finanzia tratta Verona - Bivio Vicenza : Venezia, 22 dic. (AdnKronos) - Il Cipe ha approvato oggi il progetto definitivo della tratta Verona-Bivio Vicenza della linea ad Alta Velocità-Alta Capacità ferroviaria Milano-Venezia. “Si tratta di un’opera statale di grande importanza – dice l’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti El

Enti locali : assessore Veneto - fusioni tra Comuni un processo che continuerà (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Il percorso che la Regione del veneto sta fornendo agli Enti locali per supportare i processi di fusione che nascono sul territorio – conclude Forcolin - registra quindi un nuovo passo avanti e proseguirà anche nel corso del 2018 con gli strumEnti di incEntivazione ammin

Enti locali : assessore Veneto - fusioni tra Comuni un processo che continuerà : Venezia, 19 dic. (AdnKronos) - “Sono certo che l’esercizio della democrazia, che in questo caso è stato messo in pratica con la consultazione popolare, darà modo anche alle amministrazioni comunali che non hanno raggiunto i risultati sperati di lavorare per far maturare queste opportunità che eviden

Pfas : assessore Veneto a Lorenzin - su plasmaferesi creati problemi : Venezia, 18 dic. (AdnKronos) - “Le affermazioni della Signoria Vostra, oltre a creare un problema di comunicazione nei confronti dei soggetti interessati dal bioaccumulo di sostanze tossiche in oggetto, ha fatto sorgere dubbi anche rispetto al decreto ministeriale del 2 novembre 2015, contenente le

Veneto : assessore Caner - lavoriamo insieme ad Auronzo per rilancio Cadore (2) : (AdnKronos) - “È questo un ambito che può crescere notevolmente – ha confermato il sindaco – e noi riteniamo che sia prioritario dotarlo di uno o più parchi giochi tematici che accrescerebbero il suo appeal nella stagione estiva, confermando la vocazione di comprensorio del divertimento già acquisit

Veneto : assessore Caner - lavoriamo insieme ad Auronzo per rilancio Cadore : Venezia, 11 dic. (AdnKronos) - L’assessore al turismo e all’economia montana della Regione del Veneto, Federico Caner, ha incontrato stamane nel municipio di Auronzo di Cadore il sindaco Tatiana Pais Becher e la giunta comunale per un confronto a “tutto campo” non solo sulle tematiche relative alla

Veneto - l'assessore regionale Donazzan : "Basta ipocrisia - togliere i figli ai rom per educarli" : La frase durante una discussione in Consiglio regionale sull'inserimento scolastico. L'assessora ha anche rilanciato su Facebook: "Usare il buonsenso"

Animali : assessore Veneto - no al piano di gestione per il lupo : Venezia, 6 dic. (AdnKronos) - “Un piano non aggiornato, ambiguo, privo di adeguata copertura finanziaria, lesivo dell’autonomia e della specificità dei diversi territori. Ecco perché la Regione Veneto ha ribadito anche oggi il proprio dissenso”. Così l’assessore regionale all’Agricoltura, Giuseppe P

Animali : assessore Veneto - no al piano di gestione per il lupo (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos)- “Ma il punto più debole del piano proposto dal ministero dell’Ambiente – aggiunge Pan – sta nell’aver subordinato l’eventuale autorizzazione in deroga a contenere la presenza del lupo alla preventiva adozione di strumenti di prevenzione. Un principio inattuabile, là dove l

Commercio : assessore Veneto - Comuni uniti per rivitalizzare settore nelle nostre città (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Sono 10 invece le domande presentate da Comuni i cui progetti erano stati ammessi nella graduatoria del 2014 ma non finanziati; infine, le restanti 19 domande provengono da Comuni che hanno intrapreso ex novo il percorso di elaborazione del modello distrettuale. “I Comuni