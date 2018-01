Uomini e Donne | Valentina Dallari rompe il silenzio dopo l' ingresso in clinica

Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Classico : Mariano Catanzaro è il nuovo tronista! (23 gennaio) : Uomini e Donne, Oggi 23 gennaio 2018 in onda il Trono Classico. Maria De Filippi annuncia e fa entrare il nuovo tronista: lui è Mariano Catanzaro!(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 13:04:00 GMT)

Giorgia Caldarulo/ Uomini e donne - doccia gelata per la corteggiatrice eliminata! : Il trono classico di Uomini e donne ci regala un altro colpo di scena nel trono di Paolo Crivellin: Giorgia Caldarulo sarà eliminata ad un passo dalla fantomatica scelta? Ecco cosa vedremo(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 12:47:00 GMT)

Marianna Acierno/ Uomini e donne - Paolo bacia tutte e lei dice no! : Marianna Acierno è pronta a lasciare il trono o a dire no a Paolo in casa di scelta, il bacio ad Angela non va giù alla corteggiatrice di Uomini e donne, ecco i dettagli(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 12:26:00 GMT)

ANGELA CALOISI/ Uomini e Donne : la corteggiatrice stanca dell'indecisione di Paolo Crivellin : ANGELA CALOISI è ancora alla corte del tronista Paolo Crivellin a Uomini e Donne. Ma il ragazzo non sembra ancora pronto a scegliere la donna della sua vita e manca in studio da un po'... (Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 12:23:00 GMT)

Mariano Catanzaro/ Uomini e Donne : da corteggiatore a tronista. Il ritorno del napoletano : L'ex corteggiatore Mariano Catanzaro è il nuovo tronista di "Uomini e Donne". Nella puntata di oggi del trono classico assisteremo al suo ingresso in studio.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 12:21:00 GMT)

Uomini&Donne : il tronista Paolo non si è presentato in studio : Il programma pomeridiano Uomini&Donne di Maria De Filippi è molto seguito dal pubblico italiano. Sia il trono Over che Classico regalano sempre delle emozioni e il merito è di coloro che si mettono in gioco per trovare l'anima gemella. In questi giorni Gemma Galgani sta cercando di riconquistare Giorgio Manetti mentre i giovani tronisti -Sara Affi Fella, Nilufar Addati, Paolo Crivellin e Niccolò Brigante- stanno conoscendo i rispettivi ...

Uomini e Donne : oggi - martedì 23 gennaio arriva il nuovo tronista Mariano Catanzaro : In onda il trono classico con l'arrivo del quinto tronista, l'ex corteggiatore di Valentina Dallari e Desirée Popper.

Uomini e Donne - la scelta di Paolo non si farà più? Il tronista è sparito : Uomini e Donne, Paolo Crivellin farà la sua scelta? Ecco cosa è successo con Marianna e Angela Il trono di Paolo Crivellin si fa sempre meno chiaro. Il giovane ex di Temptation Island non sembra riuscire ad arrivare ad una scelta definitiva. Il tronista continua ad essere incerto su quale delle sue due corteggiatrici prova […] L'articolo Uomini e Donne, la scelta di Paolo non si farà più? Il tronista è sparito proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne oggi : Mariano tronista - Paolo senza corteggiatrici : oggi Uomini e Donne: Mariano Catanzaro nuovo tronista, Paolo bacia Angela e lei va via Il Trono Classico oggi regala ai telespettatori di Uomini e Donne tante risate, sorprese e colpi di scena inaspettati. Dopo il ballo tra Sara e Lorenzo, Emanuele va via. Il romano rientra però in studio nel momento in cui vede […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Mariano tronista, Paolo senza corteggiatrici proviene da Gossip e Tv.

VALENTINA DALLARI / Foto - l'ex tronista di Uomini e donne ringrazia i fan per il loro supporto : Valetina DALLARI, ex tronista di Uomini e donne, ringrazia i fan che non hanno mai smesso di starle vicina dopo avere scoperto la verità sui suoi problemi alimentari.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 09:33:00 GMT)

Uomini e Donne - Tina e Giorgio hanno una relazione? Ecco la verità del gabbiano : Da alcuni giorni sul web circola con insistenza una notizia clamorosa che riguarda Tina e Giorgio. L'indiscrezione lanciata dal settimanale "Spy" dice che tra il "gabbiano" toscano e l'estrosa opinionista di "Uomini e Donne" ci sarebbe una tresca amorosa o comunque che starebbe nascendo qualcosa d'importante. Ma è la verità o la solita bufala messa in giro sul web? Nel prosieguo dell'articolo troverete le dichiarazioni di Manetti e altre ...

Uomini e Donne trono classico : Paolo Crivellin è sparito nel nulla? : C’è un mistero che avvolge Uomini e Donne trono classico. Paolo Crivellin è sparito nel nulla? I fan della trasmissione di Maria De Filippi hanno lasciato il tronista al momento in cui aveva chiesto alle sue corteggiatrici di passare due giorni insieme a lui in una villa. Da quel punto in poi non si è più saputo nulla. L’esterna è stata realizzata oppure no? Né lui, né le sue due corteggiatrici, ovvero Marianna Acierno e Angela ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni : Tina e Giorgio hanno una storia? Chicco Nalli rompe il silenzio (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni e news Trono Over: Tina e Giorgio hanno una relazione in gran segreto? Il gossip impazza ma arriva la smentita del cavaliere; le parole di Chicco Nalli.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni : che fine ha fatto Paolo? Tante eliminazioni per Sara e Nilufar (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni e news Trono Classico: mistero su Paolo Crivellin, che fine ha fatto il tronista? Sara e Nilufar scelgono di eliminare diversi corteggiatori.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 05:05:00 GMT)