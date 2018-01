Uomini e Donne trono classico | Paolo Crivellin è sparito nel nulla?

Uomini e Donne/ Anticipazioni : Tina e Giorgio hanno una storia? Chicco Nalli rompe il silenzio (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni e news Trono Over: Tina e Giorgio hanno una relazione in gran segreto? Il gossip impazza ma arriva la smentita del cavaliere; le parole di Chicco Nalli.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni : che fine ha fatto Paolo? Tante eliminazioni per Sara e Nilufar (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni e news Trono Classico: mistero su Paolo Crivellin, che fine ha fatto il tronista? Sara e Nilufar scelgono di eliminare diversi corteggiatori.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 05:05:00 GMT)

Uomini E DONNE/ Anticipazioni e news : Paolo Crivellin assente per la seconda volta (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono classico e news: oggi pomeriggio andranno in onda le nuove puntate del dating show di Maria De Filippi, ma i vecchi protagonisti continuano a...(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 23:42:00 GMT)

Uomini e Donne gossip : Amedeo Andreozzi nel cast della fiction Immaturi : Amedeo Andreozzi ha realizzato il suo sogno, esordirà nella serie tv Immaturi Al centro dell’attenzione del gossip nelle ultime ore Amedeo Andreozzi, personaggio divenuto noto grazie al Trono Classico di Uomini e Donne. Dopo la rottura con Alessia Messina l’ex tronista si è dedicato con tutto se stesso al lavoro, realizzando un suo grande sogno. Andreozzi ha infatti […] L'articolo Uomini e Donne gossip: Amedeo Andreozzi nel ...

LORENZO RICCARDI/ Uomini e Donne - piovo critiche sul corteggiatore : "Vuole solo visibilità" : Nel corso dell'ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, LORENZO RICCARDI si è dichiarato per Nilufar Addati. Ma il web non condivide la sua scelta. (Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 21:10:00 GMT)

Uomini e Donne - Valentina Dallari in clinica : la foto e il messaggio : Uomini e Donne, Valentina Dallari in cura in una clinica: arriva il messaggio social Valentina Dallari di Uomini e Donne ha scritto sui social un messaggio per tutti coloro che la stanno sostenendo da lontano. L’ex tronista si ritrova, attualmente, in una clinica. La giovane dj ha confessato, qualche tempo fa, di avere dei seri […] L'articolo Uomini e Donne, Valentina Dallari in clinica: la foto e il messaggio proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - notizia allarmante per i fans della trasmissione : vediamo quale : Che nell'ultimo periodo il trono Over del noto programma condotto da Maria de Filippi, Uomini e Donne, fosse maggiormente seguito rispetto a quello classico non fa di certo notizia; ciò che invece sorprende, e non poco, è che i dati d'ascolto del trono classico non sono mi stati così bassi. Quest'ultimi due mesi, infatti, sono stati a dir poco disastrosi; ciò costituisce, ovviamente, uno smacco non di poco conto per la regina di casa ...

Uomini e Donne : compleanni solitari e relazioni ipotizzate Video : A #Uomini e Donne #Gemma e Giorgio sono ormai i protagonisti indiscussi, questo è certo: se il trono over è più to del trono classico è molto merito loro e ogni news, ogni gossip su Gemma Galgani e Giorgio Manetti [Video] rimbalza subito nel web e sui social e fa discutere. Pochi giorni fa è stato il compleanno di Gemma e ovviamente è molta la curiosita' su come e con chi lo abbia festeggiato, quasi alla pari di quella che sta montando sulla ...

Uomini e Donne - corteggiatrice viene smascherata e abbandona lo studio : ecco chi Video : Ieri, domenica 21 gennaio 2018, Maria De Filippi e la redazione di #Uomini e Donne hanno deciso di realizzare la registrazione delle nuove puntate del Trono Classico. Tutti i fans della trasmissione Mediaset aspettavano con impazienza la scelta di Paolo Crivellin [Video] ma a quanto pare non è avvenuta. Addirittura il tronista non si è presentato in studio e la conduttrice non ha nemmeno affrontato l'argomento. A quanto pare, il giovane sarebbe ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 22/01 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne dopo l’ingresso del quartetto dei tronisti si comincia parlando delle due ragazze e dei loro corteggiatori, scendono quindi quelli usciti in esterna: Gianluca e Giordano per Nilufar, mentre per Sara ci sono Luigi, Emanuele e Lorenzo. Il secondo fa la sua discesa in studio sulle inquietanti note del film “Lo squalo” (che, come rivendicato nella puntata scorsa, sarebbe lui) con una ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni e news : Emanuele Mauti dà scandalo - la foto senza veli (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico e news: oggi pomeriggio andranno in onda le nuove puntate del dating show di Maria De Filippi, ma i vecchi protagonisti continuano a...(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 17:59:00 GMT)

Uomini E DONNE/ Anticipazioni : Gemma si consola con un altro? Spunta Raffaele (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono over: al via una nuova settimana di battibecchi per Gemma Galgani, attualmente fra le più votate nella prima sfilata dell'anno. Sarà lei a trionfare?(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 17:43:00 GMT)

Uomini e Donne Puntata di Oggi 23 gennaio 2018 : Mariano Catanzaro sul trono! : Nel video anticipazione vedrete ciò che accadrà nella prossima Puntata Uomini e Donne Classico. Sara si scioglie in lacrime e Tina critica le due troniste! In studio viene presentato il nuovo tronista, Mariano Catanzaro. Paolo bacia Marianna ed Angela. Uomini e Donne Classico: Paolo Crivellin bacia Angela e Marianna. Il tronista elimina Giorgia! Viene presentato un nuovo tronista! Durante la seconda parte di Uomini e Donne Classico, Emanuele ...