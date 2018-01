: Un vulcano giapponese provoca un'eruzione: un morto e 16 feriti - katiadiluna16 : Un vulcano giapponese provoca un'eruzione: un morto e 16 feriti - FFlorentiis : RT @CretellaRoberta: Giappone: vulcano in eruzione. Pioggia di sassi su pista da sci, un morto: Almeno 16 persone sono rimaste ferite in un… - dario_benetti : Per il nostro #TG1 renziano è sorprendente che un vulcano giapponese erutti su una pista da sci dopo solo 30 anni.… - Majden3 : RT @CretellaRoberta: Giappone: vulcano in eruzione. Pioggia di sassi su pista da sci, un morto: Almeno 16 persone sono rimaste ferite in un… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 23 gennaio 2018) Oggi, 23 gennaio 2018, una vittima è deceduta per l'scoppiata VIDEOalle 9:59 locali 1:59 ora italiana delKusatsu-Shirane, all'interno della prefetturacentro-orientale di Gunma. L'esplosione vulcanica hato una valanga e una fuoriuscita di cenere e lava. Circa sedici persone sono rimaste lese, alcune dalla scarica di sassi, ta dall'#, che ha distrutto una delle piste da sci. La persona deceduta, come scrive la Jiji press citando il ministero della Difesa del #Giappone, è un militare che al momento dell'era impegnato in un addestramento sciistico.vulcanica: 78 persone bloccate in quota nella localita' sciistica Oltre ai cinque militari, un decina di persone sono rimaste ferite, cinque delle quali in maniera grave. A comunicarlo è stato un dirigente dei vigili del fuoco, spiegando che tra i lesi ci sono anche ...