Un video ci mostra la beta di Monster Hunter World a confronto su PS4 e PS4 Pro

Che fine hanno fatto gli altri kit di Nintendo Labo mostrati nel video d'annuncio? : Nintendo Labo è stato annunciato solo da qualche giorno ma è già il protagonista assoluto della settimana. Dopo essere stato annunciato da Nintendo con un breve video, Labo ha occupato stabilmente le prime pagine delle maggiori testate specializzate nazionali e internazionali con sempre più dettagli e nuove notizie che sono venute a galla ora dopo ora. Nel costante fluire di novità sul titolo, Polygon si è fermata a riflettere su una curiosità ...

Il nuovo trailer di Shadowhunters 3 mostra il volto di Lilith e il marchio di Simon (video) : Il secondo trailer di Shadowhunters 3 mette in chiaro che i giochi sono finiti per i personaggi della serie tv fantasy. All'Istituto, tutti si preparano ad affrontare le conseguenze del patto angelico, stipulato da Clary nel finale della scorsa stagione, mentre Jace deve fronteggiare il suo ritorno, dopo essere stato brevemente morto. Le immagini del nuovo trailer di Shadowhunters 3 rivelano anche la grande nemica della prossima stagione: ...

Peter Sagan mostra un nuovo e sorprendente tatuaggio video : Non sono ancora state sufficienti tre tappe del Tour Down Under a #Peter Sagan per centrare la prima vittoria stagionale. Il Campione del Mondo si è mostrato in buona condizione all’esordio stagionale, ma senza il guizzo vincente, che però possiamo stare certi non tardera' ad arrivare. In attesa di iniziare presto a rimpinguare il conto delle vittorie, Sagan resta comunque il personaggio numero uno anche in Australia. Il fuoriclasse slovacco sta ...

Civilization 6 Rise and Fall : un video ci mostra le varie novità in arrivo con l'espansione : Civilization 6 si arricchirà molto presto con l'espansione Rise and Fall, la quale, oltre a introdurre nuove civilità, come quella della Georgia, porterà con sé diverse novità.Come segnala Dualshockers, il contenuto introdurrà una serie di interessanti caratteristiche, passate in rassegna nel nuovo filmato condiviso da 2K, visibile più in basso.Il video diario ci parla delle nuove civiltà in arrivo in Civilization 6 Rise and Fall e di novità ...

Napoli - urina su un clochard in galleria Umberto I. Il video che mostra le angherie della baby gang : “La galleria era il salotto di Napoli, adesso ne è diventata il gabinetto“. Non nasconde la sua amarezza Antonio Barbaro, titolare dell’omonima storica boutique all’interno della galleria Umberto I di Napoli, uno dei siti principali della città tra via Toledo e il Teatro San Carlo, a pochi passi da piazza del Plebiscito. Un monumento “abbandonato a se stesso”, spiega Barbaro, commentando il video nel quale si vedono ...

Street Fighter V Arcade Edition : i V-Trigger II dei personaggi si mostrano in un video : Street Fighter V Arcade Edition sta per arrivare su PS4 e PC e, in occasione del lancio del gioco, ecco che un filmato ci mostra una delle innovazioni più interessanti che saranno introdotte nel titolo.Stiamo parlando dei nuovi V-Trigger II dei personaggi che, come segnala Dualshockers, aggiungeranno in Street Fighter V Arcade Edition una maggiore profondità tattica agi scontri:Vi ricordiamo che Street Fighter V Arcade Edition arriva domani, 16 ...

La NASA mostra video del sorvolo della Nebulosa di Orione - : Si osserva che il video è stato creato sulla base dei dati ottenuti dai telescopi "Hubble" e "Spitzer", che producono osservazioni nel campo del visibile e dell'infrarosso. "Utilizzando dati di valore ...

Gravel si mostra in un nuovo adrenalinico video gameplay : Al di là delle saghe e dei prodotti che sfruttano le licenze più importanti del mondo dei racing, Milestone ha deciso di guardare al mondo dell'off-road con un progetto che sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire dal 27 febbraio 2018: Gravel.In attesa dell'uscita la software house italiana ha deciso di pubblicare un nuovo video gameplay che ci trasporta direttamente a Montebianco:Gravel sarà un vero e proprio giro intorno al mondo: si ...

Metal Gear Survive : la campagna single player si mostra in un nuovo video : Mentre Konami ci ricordava, poco fa, l'imminente arrivo della open beta di Metal Gear Survive per PS4 e Xbox One (dal 18 gennaio al 21 gennaio), ecco che in rete spunta un interessante filmato di gameplay che ci permette di vedere il gioco in azione.Come segnala Gematsu, il video della durata di 5 minuti, pubblicato da Game Informer, si focalizza nuovamente sulla campagna per giocatore singolo di Metal Gear Survive:Che ne dite?Read more…

Paladins Battlegrounds : un video gameplay ci mostra la modalità Battle Royale : Poco tempo fa Hi-Rez ha annunciato la modalità Battle Royale per il suo Paladins che sarà chiamata Battlegrounds, un nome che di certo non passa inosservato visto l'incredibile successo di PlayerUnknown's Battlegrounds e, il presidente della compagnia per evitare polemiche e discussioni, ha già dichiarato che la modalità non ha nulla a che fare con il titolo di Bluehole.Ora, grazie alla segnalazione di Dualshockers, possiamo dare un'occhiata a ...

La divulgazione scientifica è una noia? Ecco il video da 250 mila dollari che dimostra il contrario : Si chiama Hillary Diane Andales, è una ragazza filippina di appena 18 anni, è lei l’autrice del video che si è aggiudicato il Breakthrough Junior Challenge, un ricchissimo premio per i divulgatori scientifici. La ragazza in soli tre minuti è riuscita a condensare le informazioni essenziali per spiegare il concetto aggiudicandosi una borsa di studio da 250mila dollari messa a disposizione dalla fondazione creata da Mark Zuckerberg, il ...

Licenziato un insegnante per aver mostrato opere di nudo artistico agli studenti video : 3 Mateo Rueda era l'insegnante di storia dell'#Arte della #Scuola elementare di Hyrum Utah, Stati Uniti che è stato Licenziato per aver mostrato ai suoi studenti di 10-11 anni alcuni dipinti di nudo [Video]. Si trattava di alcune cartoline custodite all'interno della biblioteca della scuola che raffiguravano l'Odalisca di François Boucher, la Bagnante di Valpinçon di Jean-Auguste-Dominique Ingres e Iris Tree di Amedeo Modigliani. ...

Ni No Kuni II : Revenant Kingdom si mostra in un lungo video gameplay : Bandai Namco ha da poco pubblicato in rete un nuovo video dedicato a Ni No Kuni II: Revenant Kingdom, dopo quello focalizzato su una delle feature più interessati presenti nel gioco, ovvero il building mode.Come segnala Dualshockers, grazie al nuovo filmato, della durata di ben 25 minuti, possiamo dare uno sguardo approfondito al gameplay di Ni No Kuni II: Revenant Kingdom:Che ne pensate?Read more…